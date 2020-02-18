Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов. Об этом на заседании рабочей группы сообщил ее сопредседатель Павел Крашенинников, передает «РИА Новости».

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

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