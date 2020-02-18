Политика
КоммерсантъВ Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов. Об этом на заседании рабочей группы сообщил ее сопредседатель Павел Крашенинников, передает «РИА Новости».
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Политика
Глава комитета бундестага пригрозил Москве санкциями из-за Сирии
К максимальному политическому и экономическому давлению на Москву с целью прекращения «бомбардировок гражданского населения» в Сирии призвал представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС), председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.
Армия и оружие
Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе.
Экономика
Две трети открытых россиянами брокерских счетов пустует
Два из трех брокерских счетов пустуют, показал проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка опрос крупнейших инвестиционных компаний, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% клиентов.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Политика
Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Экономика
Банк России назвал основной способ хищения денег со счетов граждан
Ранее замглавы департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев рассказывал в интервью "Российской газете", что телефонные звонки из псевдобанков с использованием социальной инженерии стали основным видом мошенничества с банковскими счетами физлиц.
Общество
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры
Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
Здоровье
Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
Главный врач большой больницы в Китае, в Ухане, Лю Чжимин, умер от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимает больных людей.
Здоровье
Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ
Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе
Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
Общество
Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря
Законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря отказалась поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Спорт
Устюгов может сняться со «Ски Тура»
Ранее сегодня, 17 февраля, стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за проблем со здоровьем.
Футбол
Александр Кокорин отметился дублем в первом матче за «Сочи»
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Армия и оружие
Тяжелый бой в Золотом: Украина несет серьезные потери в Донбассе, захвачены опорные пункты
Развязавшие ранним утром 18 февраля бой под Золотым ВСУ теряют позиции и несут потери.
Культура
Вышел трейлер продолжения сериала «Удивительные истории» Спилберга
Стриминговая платформа Apple TV+ представила трейлер продолжения сериала "Удивительные истории" Стивена Спилберга.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Происшествия
Третье дело о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» направили в суд
Прокуратура направила в суд третье уголовное дело о крупном пожаре в кемеровском торговом центре "Зимней вишни" в отношении чиновников по обвинению в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Автоспорт
Кубица начнет предсезонные тесты за «Альфа Ромео»
Общество
Власти отказались назвать транспортную карту «Пермская езда»
По некоторым данным, жители Перми предложили свыше 1200 названий для транспортных карт. При этом только 824 предложения прошли модерацию.
Футбол
Дзюба опубликовал фото со Слуцким
Политика
Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец».
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево братьев подала в суд на их отца
Мать двух мальчиков, которых отец бросил в московском аэропорту Шереметьево и улетел, подала на него в суд с требованием ограничить в родительских правах.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева делает подтяжки лица, чтобы сохранить молодость
Алла Пугачева призналась, что не раз делала пластические операции.