Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

Если предложение одобрят, федеральные территории не будут входить в состав субъектов Федерации.
Читать в источнике
Комментировать331
с чего всё началось

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас. Автор инициативы — председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.
РИА Новости03:43

Подробнее о событии

Матвиенко поручила изучить вопрос о внесении федеральных территорий в Конституцию

Российская газета08:12

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

РИА Новости03:43

Эксперт оценил инициативу о введении понятия «федеральная территория»

Известия07:29

В Cовфеде объяснили, что понимают под «федеральными территориями»

Интерфакс06:22

В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»

Коммерсантъ04:49

Кремль заявил о предстоящей проработке поправки о федеральных территориях

РБК05:17

Матвиенко поручила комитетам изучить идею внесения в конституцию «федеральных территорий»

ТАСС07:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
Биатлон

Бабиков выиграл суперпреследование на 8 этапе Кубка России

Чемпион мира 2017 года и трехкратный чемпион Европы Антон Бабиков одержал победу в суперпреследовании на 8 этапе Кубка России по биатлону.
Спорт-Экспресс 06:55
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК 08:35
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
Политика

Путин призвал убрать «вузы-пустышки» из России

Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки".
РИА Новости 08:44
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета 04:53
Происшествия

Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве

Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Интерфакс 08:35
Шоу-бизнес

Любовь Успенская решила развестись с супругом Александром Плаксиным

Певица Любовь Успенская в эксклюзивном интервью Андрею Малахову для программы «Прямой эфир» рассказала о планах развестись с мужем Александром Плаксиным.
Актуальные Новости 06:44
Политика

Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Ведомости вчера в 16:31
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

РБК вчера в 10:22
Спорт

Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу

На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.
РИА Новости 08:21
Шоу-бизнес

Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни

Bimru.ru 04 февраля в 05:28
Происшествия

Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока

Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.
РИА Новости 07:13
Общество

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
Известия 04:18
Авто

Дилерские центры могут исчезнуть из России

По информации аналитического агентства "Автостат", в середине января текущего года в России работало 3 370 официальных дилерских центров.
Новые автомобили 03:53
Политика

В Госдуму внесут законопроект против завышения цен в аптеках

В Госдуму «в ближайшее время» планируют внести законопроект, исключающий ситуации с завышением цен в аптеках.
RZN.info 06:51
Здоровье

У итальянки на деснах выросли волосы

Итальянка обратилась к медикам с жалобами на волосы, растущие на деснах, сообщается в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.
Аргументы и Факты 00:17
Политика

В Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя

Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что сейчас изучается возможность реализации мегапроекта, связанного с изменением системы наполнения Межгорного водохранилища.
РИА Новости 07:29
Авто

Российский авторынок показал рост в январе

"Январь 2020 года ознаменовался ростом уровня продаж на 1,8 %, или на 1 799 штук по сравнению с январем 2019 года, и составил 102 102 автомобиля", - говорится в сообщении.
Российская газета 07:26
Армия и оружие

NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Военное дело вчера в 11:02
Хоккей

Александр Овечкин оформил третий хет-трик за последние шесть матчей

ИноПроСпорт вчера в 03:11
Авто

Созданная в России бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива

Picsnews.net 07:16
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову

Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Вестник 05:15
Кино

Американская киноакадемия случайно выложила прогнозы на «Оскар»

Как сообщает ToDay News Ufa, американская киноакадемия разместила в Twitter пост с прогнозами лауреатов премии оскар «Оскара».
ToDay News Ufa вчера в 22:43
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru 06:41
Футбол

Кокорин: мое будущее зависит только от меня

Газета.Ru 08:28
Происшествия

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 22:33
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Политика

Тимошенко поранилась во время драки за место спикера в Верховной раде

Известия 08:36
Политика

Путин подписал документ о создании должности зампреда Совбеза России

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о создании должности заместителя председателя Совета безопасности страны.
RT на русском 07:20
Шоу-бизнес

Ида Галич рассказала о причинах конфликта с Ольгой Бузовой

Ида Галич призналась, что ей не нравится то, что делает поющая телеведущая.
RuNews24.ru 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное