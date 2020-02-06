Политика
РИА НовостиКлишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
Если предложение одобрят, федеральные территории не будут входить в состав субъектов Федерации.
Читать в источнике
Оценить347
с чего всё началось
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас. Автор инициативы — председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.РИА Новости03:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Матвиенко поручила изучить вопрос о внесении федеральных территорий в Конституцию
Российская газета08:12
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
Биатлон
Бабиков выиграл суперпреследование на 8 этапе Кубка России
Чемпион мира 2017 года и трехкратный чемпион Европы Антон Бабиков одержал победу в суперпреследовании на 8 этапе Кубка России по биатлону.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Политика
Путин призвал убрать «вузы-пустышки» из России
Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки".
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Происшествия
Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве
Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решила развестись с супругом Александром Плаксиным
Певица Любовь Успенская в эксклюзивном интервью Андрею Малахову для программы «Прямой эфир» рассказала о планах развестись с мужем Александром Плаксиным.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу
На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.
Шоу-бизнес
Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни
Происшествия
Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока
Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
Авто
Дилерские центры могут исчезнуть из России
По информации аналитического агентства "Автостат", в середине января текущего года в России работало 3 370 официальных дилерских центров.
Политика
В Госдуму внесут законопроект против завышения цен в аптеках
В Госдуму «в ближайшее время» планируют внести законопроект, исключающий ситуации с завышением цен в аптеках.
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
Итальянка обратилась к медикам с жалобами на волосы, растущие на деснах, сообщается в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.
Политика
В Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя
Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что сейчас изучается возможность реализации мегапроекта, связанного с изменением системы наполнения Межгорного водохранилища.
Авто
Российский авторынок показал рост в январе
"Январь 2020 года ознаменовался ростом уровня продаж на 1,8 %, или на 1 799 штук по сравнению с январем 2019 года, и составил 102 102 автомобиля", - говорится в сообщении.
Армия и оружие
NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Хоккей
Александр Овечкин оформил третий хет-трик за последние шесть матчей
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову
Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Кино
Американская киноакадемия случайно выложила прогнозы на «Оскар»
Как сообщает ToDay News Ufa, американская киноакадемия разместила в Twitter пост с прогнозами лауреатов премии оскар «Оскара».
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Футбол
Кокорин: мое будущее зависит только от меня
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Политика
Путин подписал документ о создании должности зампреда Совбеза России
Президент России Владимир Путин подписал законопроект о создании должности заместителя председателя Совета безопасности страны.
Шоу-бизнес
Ида Галич рассказала о причинах конфликта с Ольгой Бузовой
Ида Галич призналась, что ей не нравится то, что делает поющая телеведущая.