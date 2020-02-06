Политика
КоммерсантъВ Конституции может появиться понятие «федеральные территории»
На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас. Если эта идея будет реализована, такие территории не будут входить в состав субъектов России.
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с чего всё началось
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас. Автор инициативы — председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.РИА Новости03:43
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Матвиенко поручила изучить вопрос о внесении федеральных территорий в Конституцию
Российская газета08:12
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