Экономика
РЕН ТВВ Конституции предлагают расширить функции Центробанка
Расширение функций Центрального банка России поддержала рабочая группа по изменению Конституции. Об этом сообщил "Известиям" член группы Валерий Гартунг. Сообщается, что поправки предусматривают обязать ЦБ обеспечивать условия для экономического роста.
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