Экономика

РЕН ТВРЕН ТВВ Конституции предлагают расширить функции Центробанка

Расширение функций Центрального банка России поддержала рабочая группа по изменению Конституции. Об этом сообщил "Известиям" член группы Валерий Гартунг. Сообщается, что поправки предусматривают обязать ЦБ обеспечивать условия для экономического роста.
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Поправки к Конституции могут расширить функции Центробанка

Известиявчера в 16:02

В Конституции Центробанку пропишут обязанность обеспечить условия для роста экономики

URA.Ruвчера в 16:49

В Конституции предлагают расширить функции Центробанка

РЕН ТВвчера в 16:44

Центробанк обяжут обеспечить условия для роста экономики

News.ruвчера в 18:02

В Конституции РФ предлагают обязать ЦБ отвечать за экономику страны

Красная веснавчера в 20:33

СМИ: в Конституции хотят расширить функции ЦБ РФ

Накануне.Ruвчера в 21:10
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Общество

В России умер последний советский маршал

Lenta.ru 01:34
Общество

Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Известия вчера в 20:57
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» покинул Верховную раду

Украинский музыкант, государственный и политический деятель Святослав Вакарчук решил оставить должность депутата Верховной рады.
Телеканал 360° 03:04
Общество

Экс-главу ФСИН Реймера освободили по УДО

РИА Новости 02:03
Политика

Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Газета.Ru 03:07
Политика

Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
ТАСС 02:07
Политика

Сенаторы США настаивают на новых санкциях против России

Политики попросили Госдепартамент США и министерство финансов страны рассмотреть возможность введения ограничительных мер против российских граждан, уличённых во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, а также санкций лично в отношении президента РФ Владимира Путина.
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Финансы

Курс доллара поднялся до 65 рублей

Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Российская газета 03:33
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС вчера в 17:25
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В Татарстане уволили учителя за появление в школе в нетрезвом виде

Газета.Ru 03:06
Политика

Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
РИА Новости вчера в 11:16
Экономика

Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия

Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия.
Lenta.ru вчера в 20:31
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета вчера в 12:49
Общество

Харви Вайнштейна признали виновным в изнасилованиях

Сусанин 01:22
Транспорт

Власти назвали стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию первого этапа скоростной автотрассы от Краснодара до Керчи.
РБК 03:24
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Известия 00:22
Политика

Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля

Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Lenta.ru 03:24
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса вчера в 09:10
Политика

Эрдоган анонсировал встречу с Путиным 5 марта

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 5 марта планирует обсудить ситуацию в сирийском Идлибе с главой России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:33
Общество

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
РИА Новости вчера в 03:53
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Lenta.ru вчера в 06:30
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
RuNews24.ru вчера в 03:53
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru вчера в 12:36
Происшествия

В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:22
Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская ждут второго ребенка

Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
WomanHit.ru 03:02
Происшествия

В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале

Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен.
Lenta.ru вчера в 09:36
Политика

Назван президентский рейтинг Зеленского

Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.
Газета.Ru вчера в 09:25
Единоборства

Уайлдер обвинил свой костюм в поражении от Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер пожалел, что выходил на бой с британцем Тайсоном Фьюри в 20-килограммовом костюме.
Матч ТВ 01:04
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Телеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре

Малышева ответила, что в частной клинике пациенты вынуждены платить врачам, однако у них есть альтернатива — бесплатная больница.
REGNUM 01:09
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

Газета.Ru вчера в 17:00
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