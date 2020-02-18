Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.

с чего всё началось

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью". В рабочей группе по поправкам в Основной закон считают важным распространить этот принцип и на экс-глав государств.

Происшествия В реке Дон произошла массовая гибель рыбы Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Дон на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии региона.

Политика Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами фракций Российский президент Владимир Путин пообещал собрать лидеров каждой фракции Государственной думы и обсудить с ними поправки в Конституцию.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".

Политика В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17 Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.

ЖКХ Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.

Общество На Украине запретили фильм с Зеленским Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.

Происшествия Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.

Общество В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».

Экономика Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).