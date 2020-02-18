Политика
Российская газетаВ Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью". В рабочей группе по поправкам в Основной закон считают важным распространить этот принцип и на экс-глав государств.
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Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.РИА Новости03:46
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