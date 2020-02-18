Политика

ТАССТАССВ Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
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с чего всё началось

Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.
РИА Новости03:46

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Песков: В Кремле нет позиции по поправке о неприкосновенности экс-президентов

Российская газета05:53

В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов

Москва 2403:29

Кремль заявил об отсутствии позиции по неприкосновенности экс-президентов

РБК05:06

В Кремле еще нет позиции по идее о неприкосновенности экс-президентов

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Песков не стал озвучивать позицию Кремля о неприкосновенности экс-президентов

ТАСС04:50

В Кремле не комментируют идею закрепить в Конституции неприкосновенность экс-президентов

Коммерсантъ05:46

В Кремле отказались комментировать предложение закрепить в Конституции нормы о неприкосновенности экс-президентов

Эхо Москвы06:30
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В Турции раскрыли итоги переговоров с Россией по Идлибу

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Армия и оружие

Дан старт швартовным испытаниям на МРК «Одинцово»

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Газета.Ru вчера в 02:30
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Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
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«Вот такой вот он»: мать избившего учительницу школьника объяснилась

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