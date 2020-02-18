Политика

ТАССТАССВ Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
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с чего всё началось

Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.
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