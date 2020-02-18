Мы не будем воспроизводить позиции начет того или иного предложения. Группа отбирает предложения, которые можно было бы внести. До того как список предложений не конкретизирован, вряд ли нам нужно какую-то позицию формулировать.

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.

Общество Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.

Политика На Украине уволили всех прокуроров по делу MH17 По данным нидерландского издания NRC Next, в ходе реформы Генеральной прокуратуры Украины все шесть украинских прокуроров, занимавшихся расследованием дела о крушении Boeing MH17, были отстранены от работы.

Политика В Конституции могут закрепить запрет министрам иметь счета за рубежом Эксперты предложили закрепить в основном законе страны пункт, запрещающий премьер-министру, его замам и членам кабмина иметь счета в банках за границей, сообщил Павел Крашенинников, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству и сопредседатель рабочей группы.

Общество Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках.

Здоровье В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.

Общество Якубович рассказал о спасении Диброва Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.

Авто В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet Выпускаемые на заводе UzAuto Motors автомобили появятся под брендом Chevrolet не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.

Политика Оппозиция включила гимн СССР в парламенте Грузии Гимн Советского Союза в знак протеста против «отхода властей от прозападных идеалов» включила во вторник на сессии парламента оппозиция, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Происшествия Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.