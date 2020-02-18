Политика
ТАССВ Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
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Мы не будем воспроизводить позиции начет того или иного предложения. Группа отбирает предложения, которые можно было бы внести. До того как список предложений не конкретизирован, вряд ли нам нужно какую-то позицию формулировать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 05:05
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Флагманский Xiaomi Mi 10 Pro поступил в продажу
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ЛНР начала вооруженное наступление в Донбассе
Формирования Луганской самопровозглашенной республики начали наступление в Донбассе, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил (ООС).
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Политика
На Украине уволили всех прокуроров по делу MH17
По данным нидерландского издания NRC Next, в ходе реформы Генеральной прокуратуры Украины все шесть украинских прокуроров, занимавшихся расследованием дела о крушении Boeing MH17, были отстранены от работы.
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В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием.
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
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«Соник в кино» возглавил американский бокс-офис
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Компания «СберДевайсы» выпустила на рынок ТВ-приставки Okko Smart Box, разработанные для онлайн-кинотеатра Okko, пишет РБК.
Политика
В Конституции могут закрепить запрет министрам иметь счета за рубежом
Эксперты предложили закрепить в основном законе страны пункт, запрещающий премьер-министру, его замам и членам кабмина иметь счета в банках за границей, сообщил Павел Крашенинников, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству и сопредседатель рабочей группы.
Общество
Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу
Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках.
Здоровье
В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту
В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Экономика
ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 лет
Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет.
Общество
Якубович рассказал о спасении Диброва
Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.
Футбол
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Напомним, Фернандеш защищал цвета "Локомотива" с 2014 по 2019 год.
Авто
В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet
Выпускаемые на заводе UzAuto Motors автомобили появятся под брендом Chevrolet не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии.
Спорт
Сергей Устюгов может сняться со «Ски Тура»
По информации TV2, дальнейшее выступление российского лыжника Сергея Устюгова в многодневке «Ски Тур» находится под вопросом.
Культура
На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»
Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
Политика
Оппозиция включила гимн СССР в парламенте Грузии
Гимн Советского Союза в знак протеста против «отхода властей от прозападных идеалов» включила во вторник на сессии парламента оппозиция, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Происшествия
Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии
Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
Общество
«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»
Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" запустила формат dark kitchen ("темная кухня"), который уже несколько месяцев работает в Москве.
Политика
Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»
Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
ЦБ призвал усилить ответственность за утечку персональных данных
Зампред Центробанка России Дмитрий Скобелкин призвал усилить ответственность сотрудников финансовых организаций за утечку персональных данных.
Общество
«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера
Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера.
Происшествия
Мурманские СМИ сообщили о гибели трех военнослужащих
В мотострелковой бригаде, которая базируется в посёлке Печенга, погибли трое военнослужащих.
Общество