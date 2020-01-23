Политика
Shraibikus NewsВ России восстановят индексацию пенсии работающим пенсионерам
Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Основной закон Талия Хабриева пояснила депутатам Госдумы, что индексация пенсий всех пенсионеров, в том числе работающих, будет гарантирована 75 статьей Конституции 6 частью.
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Теннис
Хачанов обыграл Имера и вышел в третий круг Australian Open
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Происшествия
Троих россиян обвинили в попытке отравления граждан Болгарии
Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в покушении на убийство трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением ими в 2015 году болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника компании Гебрева.
Политика
Евросоюз запретил поставки мяса птицы из Украины
Брюссель на время ограничил ввоз на территорию стран Шенгенского соглашения мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы украинского производства.
Происшествия
В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде
Свердловский районный суд Перми отпустил под подписку о невыезде инспектора по пожарному надзору, задержанного по делу о гибели людей в отеле, сообщил РИА Новости представитель суда.
Политика
Отказ Зеленского приехать на форум памяти Холокоста сочли циничным
Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма (Институт «Яд Вашем») прокомментировал отказ украинского президента Владимира Зеленского участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста.
Политика
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
Кино
Disney показал трейлер финального сезона «Звёздных войн: Войны клонов»
Disney показал трейлер к финальному сезону мультсериала «Войны клонов», который начнёт выходить на стриминг-сервисе Disney+ не 17 февраля, как утверждалось ранее, а 21 числа.
Общество
На улицы Екатеринбурга вышли слоны
Одного из животных попытались вернуть обратно в цирк, откуда и вышли слоны, но сделать это не удалось.
Политика
Путин встретился с матерью осужденной в России Наамой Иссахар
Президент России Владимир Путин встретился с матерью осужденной в РФ гражданки Израиля Наамы Иссахар Яффой Иссахар и заверил, что с девушкой все будет хорошо.
Политика
Путин рассказал о поразившем его историческом факте
"Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей — вершиной человеческого достоинства", — отметил президент.
Политика
Памфилова считает, что поправку в Конституцию может принять парламент
Оснований для проведения референдума по изменению Конституции РФ нет, предложенные президентом поправки могли бы быть приняты конституционным большинством Федерального собрания, считает глава ЦИК Элла Памфилова.
Происшествия
Многодетная мать подозревается в убийстве под Пермью своих детей
Многодетная мать из Пермского края подозревается в убийстве двух малолетних детей.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Кино
Джордж Мартин рассказал о финале «Песни льда и пламени»
Автор саги "Песнь льда и пламени", по мотивам которой снят культовый сериал "Игра престолов", Джордж Р.Р. Мартин интервью Die Welt приоткрыл кое-какие секреты развития своего труда.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Футбол
ФК «Ростов» заявил Павла Мамаева в РПЛ
Полузащитник "Ростова" 31-летний Павел Мамаев официально внесен в заявку клуба на сезон-2019/20.
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Политика
В Сенате США начался ускоренный процесс по импичменту Трампа
Республиканцы в Сенате Конгресса США поддержали резолюцию, по которой предусмотрено ускоренное проведение судебного процесса в рамках импичмента президента США Дональда Трампа.
Кино
Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»
Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Общество
Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Футбол
Агент Кокорина опроверг заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга
Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга на тему перехода игрока в сочинский клуб.У нас абсолютно понятная история – Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит.
Политика
Игоря Краснова назначили генпрокурором РФ
Политика
Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова напишет эссе о работе в «Уральских пельменях»
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова напишет «сенсационное эссе о том, как современной женщине работать и дружить с мужчинами».
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.