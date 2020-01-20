Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПутин предложил закрепить индексацию пенсий в Конституции

Президент России Владимир Путин предложил дополнить статью 75 Конституции РФ положением о регулярной индексации размера пенсий. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.
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«Статью 75 Конституции Российской Федерации предлагается дополнить положениями, устанавливающими... гарантии обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат, а также основные принципы всеобщего пенсионного обеспечения», — говорится в пояснительной записке
 к законопроекту.
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