с чего всё началось

Президент России Владимир Путин предложил дополнить статью 75 Конституции РФ положением о регулярной индексации размера пенсий. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

Теннис Шарапова проиграла в первом круге Australian Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.

Общество В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что злоумышленники могут получить данные банковских карт не только в теневом интернете.

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.

Политика Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.

Общество Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров Дроздов напомнил, что в 2020 году выход на пенсию будет отложен для 800 тысяч жителей России.

Происшествия В Новосибирске загорелся крематорий На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Биатлон Анфиса Резцова жёстко раскритиковала собственную дочь Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала свою дочь Кристину, которая входит в состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.