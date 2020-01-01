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Политика NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года сообщил экс-советнику Джону Болтону о своем желании продолжать "заморозку" военной помощи Украине до тех пор, пока местные власти не помогут ему с расследованиями в отношении его соперника Джо Байдена и других демократов, пишет газета New York Times со ссылкой на невышедшую книгу Болтона.

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Космос Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.

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Кино Юэн МакГрегор уточнил сексуальную ориентацию злодея из «Хищных птиц» Узнать действительно ли Черная Маска окажется геем, или подобные заявления - лишь часть рекламной кампании проекта, можно будет с 6 февраля 2020 года, когда картина будет выпущена в широкий прокат.