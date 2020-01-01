Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ Конституции закрепят индексацию пенсий работающим пенсионерам

Поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров. Об этом заявила сопредседатель профильной рабочей группы по Конституции России Талия Хабриева.
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