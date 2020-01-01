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Gazeta.SPbВ Конституции закрепят индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров. Об этом заявила сопредседатель профильной рабочей группы по Конституции России Талия Хабриева.
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Индексацию работающим пенсионерам закрепят в Конституции: почему это не сделали раньше
Московский Комсомолец11:15
Поправки в конституцию закрепят индексацию пенсий работающих пенсионеров
Евразия Daily23 января в 17:30
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