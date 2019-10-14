Общество
Lenta.ruВ Конституционном суде раскритиковали российское высшее образование
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал современную систему высшего образования в России. Об этом он заявил в «особом мнении» к решению КС, с которым ознакомилась газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Член судейской коллегии высказал свою позицию в комментарии к постановлению КС по делу, связанному с жалобой бывшего предпринимателя Михаила Чайковского.РИА Новости04:06
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Судья Конституционного суда раскритиковал систему высшего образования в России
Ведомостивчера в 22:24
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