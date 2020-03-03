Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания. Выступая на итоговой коллегии ведомства, Бастрыкин отметил, что СК считает подобные санкции эффективным средством по сдерживанию коррупции.
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СК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию

РБК12:41

СК предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества коррупционеров

Московский Комсомолец09:43

Председатель СКР подвел итоги года

Коммерсантъ10:26

Глава СК Бастрыкин хочет вписать в Конституцию нормы Уголовного кодекса о конфискации имущества

Фонтанка.Ру09:54

В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

РИА Новости10:35

В Конституции предложили прописать конфискацию имущества коррупционеров

ТАСС09:38

СКР предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества у коррупционеров

Интерфакс09:11
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Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
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Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).
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Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
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Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк анонсировал выделение о пакета срочной поддержки в размере $12 млрд, который должен помочь более бедным странам противостоять последствиям распространения коронавируса для здоровья граждан и экономики.
Вести.Ru 21:45
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ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

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Общество

Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч

В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
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Brand Finance считает Сбербанк вторым в мире банковским брендом

На второе место в рейтинге самых сильных мировых банковских брендов по версии консалтинговой компании Brand Finance опустился Сбербанк, сообщается 3 февраля на сайте Brand Finance.
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Солдат Шойгу вор Тахи заставил работать «на общак»

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Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
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Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
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Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибло, по меньшей мере, 25 человек.
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У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус

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«Ювентус» – «Милан». Матч Кубка Италии перенесен из-за коронавируса

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Италии приняли решение перенести ответный матч финала Кубка страны Ювентус Милан из-за угрозы распространения коронавируса.
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В Китае от коронавируса вылечились почти 50 тысяч человек

Число жертв приближается к трем тысячам. Это сообщают информагентства со ссылкой на власти страны.
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Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год

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Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост

Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост Даже в случае ограниченного распространения коронавируса вне Китая и угасания вспышки в этой стране до конца первого квартала, мировая экономика может недосчитаться 0,5 процентного пункта роста в этом году, спрогнозировали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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