Общество
РИА НовостиВ Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания. Выступая на итоговой коллегии ведомства, Бастрыкин отметил, что СК считает подобные санкции эффективным средством по сдерживанию коррупции.
Читать в источнике
Оценить904
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Экономика
Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации
Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.
Общество
Путин подписал закон о материнском капитале на первого ребенка
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала на первого ребенка, закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Политика
Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США
Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Хоккей
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Экономика
Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк анонсировал выделение о пакета срочной поддержки в размере $12 млрд, который должен помочь более бедным странам противостоять последствиям распространения коронавируса для здоровья граждан и экономики.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч
В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
Экономика
Brand Finance считает Сбербанк вторым в мире банковским брендом
На второе место в рейтинге самых сильных мировых банковских брендов по версии консалтинговой компании Brand Finance опустился Сбербанк, сообщается 3 февраля на сайте Brand Finance.
Происшествия
Солдат Шойгу вор Тахи заставил работать «на общак»
В Забайкалье в середине марта начнется рассмотрение уголовного дела группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи.
Кино
Антонио Бандерас снимется в экранизации игры «Uncharted»
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Экономика
Журавлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию
В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек
Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибло, по меньшей мере, 25 человек.
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Футбол
«Ювентус» – «Милан». Матч Кубка Италии перенесен из-за коронавируса
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Италии приняли решение перенести ответный матч финала Кубка страны Ювентус Милан из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
В Китае от коронавируса вылечились почти 50 тысяч человек
Число жертв приближается к трем тысячам. Это сообщают информагентства со ссылкой на власти страны.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Экономика
Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год
Правительство сократило сумму бюджетных средств, которые российские продюсеры рассчитывали получить в 2020 году.
Экономика
Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост
Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост Даже в случае ограниченного распространения коронавируса вне Китая и угасания вспышки в этой стране до конца первого квартала, мировая экономика может недосчитаться 0,5 процентного пункта роста в этом году, спрогнозировали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).