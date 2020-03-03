Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания. Выступая на итоговой коллегии ведомства, Бастрыкин отметил, что СК считает подобные санкции эффективным средством по сдерживанию коррупции.
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В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

РИА Новости10:35

СК предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества коррупционеров

Московский Комсомолец09:43

Бастрыкин предложил закрепить норму о конфискации имущества коррупционеров в Конституции

Взгляд.ру10:08

Глава СК Бастрыкин хочет вписать в Конституцию нормы Уголовного кодекса о конфискации имущества

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Коммерсантъ10:26

В Конституции предложили прописать конфискацию имущества коррупционеров

ТАСС09:38

СКР предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества у коррупционеров

Интерфакс09:11
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Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова закончила спортивную карьеру

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Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
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«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
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Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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Тейлор Свифт стала самым продаваемым исполнителем

Американская кантри-поп-певица Тейлор Свифт возглавила топ самых продаваемых исполнителей по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI).
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Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях

Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
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Школьница скончалась на уроке плавания в Чебоксарах

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Вышел трейлер мультфильма «Темная лига справедливости: Апокалипсис»

В сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис".
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Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big

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«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

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Авто

Haval построит под Тулой моторный завод

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Железняк и Кравченко уехали со съемок «Сваты 7»

Фото и видео со спектаклей с участием Кравченко и Железняк в марте уже появилось в Сети.
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Приехавший из Москвы Васин рассказал об уехавшем в Москву Артамонове

Новый начальник управления экономики Калуги Владимир Васин, выступая сегодня на планерке в горуправе, не мог не отметить работу бывшего калужского губернатора: - Благодаря многолетней работе и заботе губернатора Калужской области Артамонова Анатолия Дмитриевича создан на самом деле мощный и крепкий фундамент, на котором можно дальше строить, по сути, здание любой высоты.
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Армия и оружие

Лавров: НАТО не намерена создавать меры доверия вместе с РФ

НАТО не намерена разрабатывать вместе с Россией меры по увеличению доверия и снижению эскалации, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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В Раде предложили уволить главу МИД за отказ праздновать 9 мая

Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» и депутат Рады Юрий Бойко заявил, что парламент должен потребовать уволить главу МИД Украины Вадима Пристайко за его слова об отказе праздновать День Победы.
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Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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Порошенко отказался комментировать выступление сына с рэпером Face

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Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
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«Наша политическая сила не участвовала в назначении этого правительства, и мы не будем принимать участие в его отставке», — заявил Порошенко и подчеркнул, что все, что сейчас происходит в стране, иначе как позором не назвать.
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В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
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Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
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Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
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