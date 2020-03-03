Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания. Выступая на итоговой коллегии ведомства, Бастрыкин отметил, что СК считает подобные санкции эффективным средством по сдерживанию коррупции.
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СКР предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества у коррупционеров

Znak.com10:49

В Конституции предложили прописать конфискацию имущества коррупционеров

ТАСС09:38

Председатель СКР подвел итоги года

Коммерсантъ10:26

Глава СК Бастрыкин хочет вписать в Конституцию нормы Уголовного кодекса о конфискации имущества

Фонтанка.Ру09:54

СК предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества коррупционеров

Московский Комсомолец09:43

В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

РИА Новости10:35

СКР предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества у коррупционеров

Интерфакс09:11
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Экономика

Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

Министерство энергетики России считает, что уровень газификации в России нужно увеличить с 70% до 83%, более сильный рост уже не нужен.
ТАСС вчера в 08:00
Политика

Профильный комитет Думы одобрил президентские поправки в Конституцию

Профильный для конституционного законопроекта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил перед принятием во втором чтении президентские поправки в законопроект об изменении в Конституцию.
Интерфакс 09:21
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

РБК 02:54
Общество

У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что после выявления коронавируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел.
РБК 11:01
Здоровье

В Белоруссии подтвердили четвертый случай коронавируса

Четвертый случай заболевания коронавирусом лабораторно подтвержден в Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
РИА Новости 12:12
Футбол

Определились соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций

Сборная России по футболу на групповом этапе Лиги наций — 2020/21 сыграет против команд Венгрии, Турции и Сербии.
RT на русском 12:38
Армия и оружие

Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 10:03
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Музыка

Вокалист Little Big рассказал о песне для «Евровидения»

ТАСС вчера в 14:27
Энергетика

Нефть Brent подорожала на 3,16%

27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель.
ТАСС 01 марта в 22:08
Здоровье

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России

Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.
Live24 07:41
Общество

Госдума стимулирует вклады в негосударственные пенсионные фонды

Законопроект о негосударственных пенсионных фондах улучшит благосостояние людей предпенсионного возраста.
REGNUM 04:43
Происшествия

В Самаре семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме

Коммерсантъ 12:36
Культура

НТВ запустил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри

Организаторы телевизионного шоу «Маска» на НТВ сообщили состав жюри.
ToDay News Ufa 01 марта в 14:29
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке - глава Рады.
ТАСС 12:59
Кино

Syfy закроет сериал «Волшебники» после пятого сезона

Syfy объявил, что пятый сезон сериала в жанре городского фэнтези «Волшебники» по мотивам одноимённой серии романов Льва Гроссмана станет последним.
Мир фантастики 11:18
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Газета.Ru 07:35
Здоровье

Жители Берлина опустошают полки магазинов, опасаясь коронавируса

Жители Берлина начали опустошать полки супермаркетов после того, как стало известно о первом заразившемся коронавирусом человеке.
Дождь 07:30
Политика

Госдума прекратила полномочия депутата Ольги Баталиной

Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Ольги Баталиной, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
REGNUM 04:24
Шоу-бизнес

Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери

Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
РЕН ТВ 09:26
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва вчера в 10:45
Происшествия

Бизнесмена Валерия Израйлита перевели под домашний арест

Суд в Петербурге перевел под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Валерия Израйлита.
АБН 06:20
Авто

Представлен обновленный Mercedes-Benz E-Class

Компания Mercedes-Benz официально представила обновленный Mercedes-Benz E-Class.
Автоновости дня 04:00
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ 08:52
Общество

В Госдуме раскритиковали идею главы Якутска о налоге на собак

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов не поддержал идею мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о введении налога на домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов.
EastRussia вчера в 22:00
Армия и оружие

Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете

Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете L-39. Государственное телевидение Сирии подтвердило эту информацию.
РИА Новости 04:59
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК 06:34
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Школьница скончалась на уроке плавания в Чебоксарах

Известия 06:40
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Актрисы Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты»

Со съемочной площадки в Минске начали уезжать актеры. Так, съемки покинули актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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