Общество
Газета.RuСК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выдвинул предложение о закреплении в Конституции конфискации имущества как меры уголовного наказания.
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Политика
Путин внес поправку о признании брака союзом мужчины и женщины
Понятие брака могут закрепить в Конституции в качестве союза мужчины и женщины.
Здоровье
Названа категория людей с низким риском заражения коронавирусом
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Единоборства
Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Шоу-бизнес
Жена Овечкина сообщила пол будущего ребенка
Стал известен пол будущего ребенка семьи Овечкиных.
Футбол
Соболев назвал «Спартак» клубом номер один в России
Футбол
Власти Турина объяснили перенос матча Кубка Италии «Ювентус» — «Милан»
Власти Турина объяснили решение о переносе ответного полуфинального матча Кубка Италии «Ювентус» — «Милан».
Киберспорт
Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games
Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
Происшествия
Число жертв торнадо в штате Теннесси увеличилось до 25
Жертвами торнадо, обрушившегося в ночь на вторник на американский штат Теннесси, стали 25 человек. Больше всего погибших - в округе Патнам.
Кино
Антонио Бандерас снимется в фильме по Uncharted
Ранее уже стало известно, что в фильме по мотивам Uncharted снимутся София Тейлор Али, известная по «Анатомии страсти», а также Тати Габриэль, которую зрители могли видеть в сериале «Сотня».
Автоспорт
Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок
Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата.
Политика
В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа с лидером «Талибана»
Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидером радикального движения «Талибан»* муллой Абдулом Гани Барадаром призвал талибов продолжить сокращение насилия и принять участие во внутриафганских переговорах.
Футбол
В Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций
3 марта в Амстердаме прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций.
Происшествия
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
Армия и оружие
Юрист из Австралии сообщил, кто реально сбил Боинг над Донбассом
Если сюда приплюсовать, что США упрямо отказываются предоставлять данные со своих спутников круглосуточно мониторивших ситуацию в районе боевых действий то становится совершенно понятно, что MH17 мог быть сбит только украинским истребителем, считает Джеймс О’Нил.
Политика
Байден выиграл праймериз в Северной Каролине, прогнозируют СМИ
Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Северная Каролина, прогнозируют телеканалы CNN и Fox News По данным телеканалов, Байден обошел своего главного соперника по выборам сенатора Берни Сандерса.
Политика
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Экономика
Ставки по ипотеке продолжают снижаться в Алтайском крае
Ставки по ипотеке в Барнауле продолжили снижаться в феврале, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса
Прогноз роста второй по величине экономики мира на 2020 год снижен до 30-летнего минимума в 4,9%. В ноябре ожидался подъем на 5,7%. В следующем году рост ВВП Китая ускорится до 6,4%, прогнозирует ОЭСР.
Общество
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Происшествия
Uber конкретно пострадал в аварии в Южно-Сахалинске
Технологии
Материнские платы Gigabyte и Windows 10 столкнулись с «проблемой 3000 года»
Один из пользователей Reddit обнаружил, что, если выбрать в BIOS материнской платы дату после 3000 года и затем установить Windows 10, то система попросту не загрузится.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Космос
Российские космонавты напечатают в биопринтере на МКС крысиные кости
Российские космонавты проведут в апреле на Международной космической станции (МКС) эксперимент по печати на 3D-биопринтере фрагментов костей крысы.
Космос
Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса
Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
Армия и оружие
Сирийская армия сбила турецкий беспилотник
Правительственная армия уже сбивала беспилотник 1 марта, тогда турецкие военные сбили два сирийских Су-24.