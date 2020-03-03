Общество
РБКСК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию
Глава СК России Александр Бастрыкин предложил внести в Конституцию строки о конфискации имущества коррупционеров, передает ТАСС. По его словам, следствие считает применение конфискации имущества в качестве уголовного наказания наиболее действенной мерой по сдерживанию коррупции.
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Экономика
Банки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам
В 2019 году банки в разы увеличили продажу коллекторам долгов по недавно выданным кредитам.
Общество
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Экономика
Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год
Правительство сократило сумму бюджетных средств, которые российские продюсеры рассчитывали получить в 2020 году.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Биатлон
Устюгов признался, что не может бегать так, как Йохауг
Тереза бегает, что с ума сойти можно.
Биатлон
МОК признал, что подписи Родченкова были поддельными
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал свидетельства, представленные по делу биатлонистки Ольги Зайцевой, передает ТАСС.
Армия и оружие
США хочет поддержать Турцию боеприпасами в Идлибе
Спецпредставитель Штатов в Сирии сообщил, что Вашингтон планирует поставить в турецкую провинцию Идлиб военные припасы и оружие.
Транспорт
Дороги Владивостока перекрыты из-за снегопада
Госавтоинспекция Владивостока настоятельно рекомендует автомобилистам по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте без необходимости и быть предельно внимательными на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает ИА DEITA.
Спорт
Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян
Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил журналистам, как чувствуют себя двое граждан РФ, у которых ранее было диагностировано заражение опасным коронавирусом нового типа COVID-2019.
Игры
Marvel анонсировала мобильную RPG в открытом мире
Marvel Entertainment представила мобильную игру Marvel Future Revolution. Это будет мультиплеерная RPG в открытом мире.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
"Заявление Гончарука об отставке получено парламентом", - цитирует спикера Рады украинское издание "Страна".
Происшествия
Пропавшего в лесу подростка из Свободненского района нашли
Пропавшего накануне 14-летнего подростка из села Голубое Свободненского района нашли.
Шоу-бизнес
Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны
Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
Шоу-бизнес
Лариса Долина рассказала Ивану Урганту о болезни дочери и внучки
Со слов Долиной, болезнь дочери и внучки не представляет смертельной опасности.
Происшествия
В жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место
Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
Политика
Министры обороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу»
Министры обороны США и Эстонии Марк Эспер и Юри Луйк обсудили "российскую угрозу" на встрече в Вашингтоне, сообщил во вторник Пентагон.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Единоборства
Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко
Политика
Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
Экономика
Банки могут отказаться от приёма платежей ЖКХ из-за отмены комиссий
Причина - новый закон от "Единой России" Банки могут отказаться от приёма платежей ЖКХ из-за отмены комиссий.
Гаджеты
Невероятные 8192 ядра CUDA. Таким, судя по всему, будет новый монструозный GPU Nvidia
GV100 Напомним, на сегодняшний день в потребительском сегменте лидером по количеству ядер CUDA является Titan RTX с 4608 ядрами, а в целом самым монструозным GPU у Nvidia был и остаётся GV100 (поколение Volta) с 5376 ядрами CUDA.
Экономика
За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме
По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.