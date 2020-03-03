Глава СК России Александр Бастрыкин предложил внести в Конституцию строки о конфискации имущества коррупционеров, передает ТАСС. По его словам, следствие считает применение конфискации имущества в качестве уголовного наказания наиболее действенной мерой по сдерживанию коррупции.

Общество Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.

Политика Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Экономика Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».

Биатлон МОК признал, что подписи Родченкова были поддельными Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал свидетельства, представленные по делу биатлонистки Ольги Зайцевой, передает ТАСС.

Транспорт Дороги Владивостока перекрыты из-за снегопада Госавтоинспекция Владивостока настоятельно рекомендует автомобилистам по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте без необходимости и быть предельно внимательными на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает ИА DEITA.

Спорт Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил журналистам, как чувствуют себя двое граждан РФ, у которых ранее было диагностировано заражение опасным коронавирусом нового типа COVID-2019.

Футбол Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.

Гаджеты Невероятные 8192 ядра CUDA. Таким, судя по всему, будет новый монструозный GPU Nvidia GV100 Напомним, на сегодняшний день в потребительском сегменте лидером по количеству ядер CUDA является Titan RTX с 4608 ядрами, а в целом самым монструозным GPU у Nvidia был и остаётся GV100 (поколение Volta) с 5376 ядрами CUDA.