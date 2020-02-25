Политика
ИзвестияВ Конституцию предложили внести запрет на отчуждение территории России
Рабочая группа по изменениям в Конституции предложила внести в основной закон запрет на отчуждение территории России и призывы к таким действиям. Об этом 25 февраля заявил член рабочей группы, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов.
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с чего всё началось
Члены рабочей группы по изменениям в Конституции предлагают закрепить в статье 67 возможность создания в РФ федеральных территорий. Об этом во вторник сообщил член рабочей группы, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов.ТАСС03:38
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«Запрет на отчуждение территорий на сто процентов отвечает ожиданиям общества»
ФедералПресс22 февраля в 05:00
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Спорт
Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Единоборства
Кадыров «ответил за слова» и вышел на ринг с Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал фотографии с тренировки по боксу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Политика
В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана
Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Политика
Трамп: США поставят Индии военные вертолеты на общую сумму в $3 млрд
Политика
В Лондоне открываются слушания об экстрадиции Ассанжа в США
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.
Политика
Путин выразил соболезнования родным и близким Язова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала СССР Дмитрия Язова.
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Тренер «Ак Барса»: «Против „Салавата“ постараемся сыграть оптимальным составом»
Тренер "Ак Барса" Евгений Перов рассказал о подготовке команды к матчу против "Салавата Юлаева" и прокомментировал предстоящее противостояние с "Нефтехимиком" в плей-офф.
Здоровье
Москвичи пройдут бесплатную диагностику шести видов рака
В Москве подходит к концу акция по бесплатному обследованию на наличие первичных признаков шести наиболее распространенных видов онкологических заболеваний.
Экономика
Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» и Зеленского
Рейтинг украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» снизился за месяц на 9 %. Сейчас он составляет 36 %, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Центром имени Разумкова.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Футбол
«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой
Политика
Песков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию
Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами.
Политика
Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
Политика
В Кремле ответили на обвинения США во «вмешательстве» в выборы
Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.
Космос
Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»
Армия и оружие
В США оценили «странные» российские патроны для оружия ФСБ
США меняют калибр патронов из-за России По их мнению, новый российский патрон способен поразить противника в современном бронежилете, который неуязвим для боеприпасов калибра 9х39 мм, отмечает Газета.ru.
Политика
Лавров рассказал о подавлении свободы СМИ в странах Прибалтики
Глава МИД России Серегй Лавров рассказал о подавлении свободы СМИ и ущемлении прав национальных меньшинств в странах Прибалтики.
Происшествия
В Татарстане уволили учителя, который пришел пьяным на урок
Учителя технологии одной из школ города Азнакаево в Татарстане уволили по итогам служебного расследования, ранее в социальных сетях широко распространилось видео с его неадекватным поведением.
Политика
Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Музыка
Бьорк выступит в Москве 2 июля
"После долгой паузы великая исландская певица представит в Москве новую программу Bjork Orchestral - лучшие хиты за почти 30-летнюю карьеру в сопровождении оркестра", - сообщили организаторы, уточнив, что Бьорк не выступала в Москве с 2003 года.
Футбол
В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой
Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
Наука
Генетика и генеалогия помогли распознать мертвецов в старых могилах
Исследователи трех университетов Квебека объединили генеалогическую информацию из базы BALSAC и генетические данные о 960 современных жителях региона, чтобы выяснить, кто лежит в древних могилах без надгробных камней.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о самостоятельной продаже должниками залогового имущества
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") внесла в нижнюю палату парламента законопроект, дающий гражданину возможность самостоятельно продать по максимально выгодной цене имущество, которое находится в залоге у банка.
Транспорт
Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.