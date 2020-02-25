Политика

ИзвестияИзвестияВ Конституцию предложили внести запрет на отчуждение территории России

Рабочая группа по изменениям в Конституции предложила внести в основной закон запрет на отчуждение территории России и призывы к таким действиям. Об этом 25 февраля заявил член рабочей группы, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов.
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с чего всё началось

В Конституцию предложили внести понятие федеральной территории

Члены рабочей группы по изменениям в Конституции предлагают закрепить в статье 67 возможность создания в РФ федеральных территорий. Об этом во вторник сообщил член рабочей группы, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов.
ТАСС03:38

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В Конституцию предложили внести запрет на отчуждение территории России

Известия05:19

В Конституции предложили внести запрет на отчуждение территории России

Московский Комсомолец05:10

«Запрет на отчуждение территорий на сто процентов отвечает ожиданиям общества»

ФедералПресс22 февраля в 05:00

В Конституцию предложили вписать запрет на отчуждение территории России

Коммерсантъ04:16

В Конституцию предложили внести понятие федеральной территории

ТАСС03:38

В Конституции предложили закрепить запрет на отчуждение территории России

Взгляд.ру04:21

Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим (с)

Завтра.ру21 февраля в 20:59
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Спорт

Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
ТАСС Спорт 05:21
Армия и оружие

Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса

Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Новостной фронт 22 февраля в 03:10
Единоборства

Кадыров «ответил за слова» и вышел на ринг с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал фотографии с тренировки по боксу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Lenta.ru вчера в 23:34
Политика

В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана

Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:16
Политика

Трамп: США поставят Индии военные вертолеты на общую сумму в $3 млрд

Инфорос вчера в 05:06
Политика

В Лондоне открываются слушания об экстрадиции Ассанжа в США

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.
ТВ Центр вчера в 03:31
Политика

Путин выразил соболезнования родным и близким Язова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала СССР Дмитрия Язова.
Известия 05:29
Хоккей

Тренер «Ак Барса»: «Против „Салавата“ постараемся сыграть оптимальным составом»

Тренер "Ак Барса" Евгений Перов рассказал о подготовке команды к матчу против "Салавата Юлаева" и прокомментировал предстоящее противостояние с "Нефтехимиком" в плей-офф.
Реальное время 04:50
Общество

ЕСПЧ присудил по 10 000 евро компенсации двум фигурантам «болотного дела»

Ведомости 04:57
Здоровье

Москвичи пройдут бесплатную диагностику шести видов рака

В Москве подходит к концу акция по бесплатному обследованию на наличие первичных признаков шести наиболее распространенных видов онкологических заболеваний.
Вечерняя Москва 00:17
Экономика

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
ТАСС 03:10
Политика

Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» и Зеленского

Рейтинг украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» снизился за месяц на 9 %. Сейчас он составляет 36 %, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Центром имени Разумкова.
Невские Новости вчера в 10:38
Общество

Суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера

ТАСС 02:02
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru вчера в 12:36
Футбол

«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой

Sport.ru 04:59
Политика

Песков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию

Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами.
Красная весна 05:35
Политика

Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
RT на русском 03:36
Политика

В Кремле ответили на обвинения США во «вмешательстве» в выборы

Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.
Городовой 05:21
Космос

Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»

Общественное телевидение России вчера в 23:33
Армия и оружие

В США оценили «странные» российские патроны для оружия ФСБ

США меняют калибр патронов из-за России По их мнению, новый российский патрон способен поразить противника в современном бронежилете, который неуязвим для боеприпасов калибра 9х39 мм, отмечает Газета.ru.
Национальная служба новостей вчера в 03:21
Политика

Лавров рассказал о подавлении свободы СМИ в странах Прибалтики

Глава МИД России Серегй Лавров рассказал о подавлении свободы СМИ и ущемлении прав национальных меньшинств в странах Прибалтики.
RT на русском 05:36
Происшествия

В Татарстане уволили учителя, который пришел пьяным на урок

Учителя технологии одной из школ города Азнакаево в Татарстане уволили по итогам служебного расследования, ранее в социальных сетях широко распространилось видео с его неадекватным поведением.
ТАСС 03:23
Политика

Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Газета.Ru 05:35
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Музыка

Бьорк выступит в Москве 2 июля

"После долгой паузы великая исландская певица представит в Москве новую программу Bjork Orchestral - лучшие хиты за почти 30-летнюю карьеру в сопровождении оркестра", - сообщили организаторы, уточнив, что Бьорк не выступала в Москве с 2003 года.
ТАСС 05:36
Футбол

В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой

Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
Спорт день за днем вчера в 09:54
Наука

Генетика и генеалогия помогли распознать мертвецов в старых могилах

Исследователи трех университетов Квебека объединили генеалогическую информацию из базы BALSAC и генетические данные о 960 современных жителях региона, чтобы выяснить, кто лежит в древних могилах без надгробных камней.
Индикатор 04:02
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о самостоятельной продаже должниками залогового имущества

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") внесла в нижнюю палату парламента законопроект, дающий гражданину возможность самостоятельно продать по максимально выгодной цене имущество, которое находится в залоге у банка.
ТАСС 02:40
Транспорт

Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:31
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