Члены рабочей группы по изменениям в Конституции предлагают закрепить в статье 67 возможность создания в РФ федеральных территорий. Об этом во вторник сообщил член рабочей группы, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов.

с чего всё началось

Рабочая группа по изменениям в Конституции предложила внести в основной закон запрет на отчуждение территории России и призывы к таким действиям. Об этом 25 февраля заявил член рабочей группы, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов.

В Конституцию предложили внести запрет на отчуждение территории России

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