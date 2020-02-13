Политика
Гудвилл.онлайнВ Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий
В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.
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У нас переговоры тем не менее проходят с партнёрами по некоторым вопросам. Но сама по себе идея мне нравится. Так что давайте юристам поручим, попросим их сформулировать это должным образом.
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Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение территорий
Российская газетавчера в 09:01
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Экономика
Законопроект о продлении ЕНВД до 2024 года внесен в Госдуму
Законопроект, предполагающий продление режима ЕНВД, внесло в Госдуму заксобрание Еврейской автономной области, передает корреспондент ИА REGNUM.
Здоровье
Власти Хубэя назвали причину роста числа погибших от коронавируса
Число заболевших новым видом коронавируса в китайской провинции Хубэй резко подскочило.
Происшествия
СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»
12 февраля издание «Новый день» (НД) опубликовало видеозапись застолья, в котором, по данным НД, принимали участие следователь тюменского областного управления СК Рафик Аглиулин, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев.
Космос
НПО «Центротех» получило патент на изобретение для охлаждения бортовой аппаратуры космических аппаратов
НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске) получило патент РФ на изобретение «Металлическая тепловая труба плоского типа» по тематике гипертеплопроводящие пористые структуры (ГТПС).
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Общество
Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
Общество
СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка
В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.
Общество
Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
Политика
Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
Футбол
Стали известны детали судебного иска «Локомотива» к Геркусу
«Известия» опубликовали детали искового заявления «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Технологии
Создан мобильник с дисковым номеронабирателем
Инженер из Америки Жюстин Хаупт самостоятельно собрала полностью функциональный мобильный телефон с дисковым набором.
Здоровье
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Общество
В России могут запретить шуметь днём
В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
Политика
Трамп не станет увольнять пожаловавшегося на его твиты генпрокурора
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не станет снимать с должности генпрокурора Уильяма Барра, который до этого пожаловался на то, что американский лидер мешает ему и Минюсту работать своими постами о ведомстве в Twitter.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Происшествия
В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Хоккей
Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Дело расстрелявшего сослуживцев срочника рассмотрят в общем порядке
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Общество
Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз».
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
Общество
Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Экономика
Центробанк планирует продать Сбербанк
Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
Футбол
Караев, находившийся на просмотре в ЦСКА, вернётся в «КамАЗ»
Общество