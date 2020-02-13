Политика

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнВ Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий

В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.
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Владимир Путин
У нас переговоры тем не менее проходят с партнёрами по некоторым вопросам. Но сама по себе идея мне нравится. Так что давайте юристам поручим, попросим их сформулировать это должным образом.
— Владимир ПутинREGNUM 09:11

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