Политика

ИзвестияИзвестияПутин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель

Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
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Владимир Путин
У нас переговоры тем не менее проходят с партнёрами по некоторым вопросам. Но сама по себе идея мне нравится. Так что давайте юристам поручим, попросим их сформулировать это должным образом.
— Владимир ПутинREGNUM 09:11

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