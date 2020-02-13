Политика
ИзвестияПутин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель
Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
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Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Наука
Рак развивается из-за воздействия патогенов
Исследователи провели анализ 2600 геномов опухолей, вызванных различными типами рака и выявили, что большую часть онкологических заболеваний вызывают вирусы Эпштейна-Барра.
Футбол
Шюррле назвал основную задачу на остаток сезона чемпионата России
Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле назвал основную задачу на остаток сезона чемпионата России, передает пресс-служба команды.
Футбол
РФС подтвердил: в ПФЛ будут новые зоны
После окончания исполкома РФС президент футбольного союза Александр Дюков рассказал о реформе ПФЛ.
Происшествия
Дело о дедовщине в части Шамсутдинова решили рассмотреть в общем порядке
Читинский гарнизонный военный суд на заседании 14 февраля принял решение рассмотреть в общем порядке уголовное дело о дедовщине в воинской части 54160.
Общество
Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
Единоборства
Алексей Олейник встретится с Фабрисио Вердумом
Экономика
Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса
Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%.
Здоровье
Власти Китая сообщили о более чем 250 умерших от коронавируса за сутки
За минувшие сутки в Китае (за исключением Гонконга и Макао) от вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 умерли 254 человека, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению.
Политика
Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
Здоровье
Врач рассказал об опасности ранней весны
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", для кого может представлять опасность приход ранней весны.
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт
Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Происшествия
Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали
В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
Спорт
Российские конькобежки стали вторыми в командном спринте на ЧМ
На третьем месте расположилась сборная Польши. Польские спортсменки преодолели дистанцию за 1 минуту 25, 378 секунд.
Кино
Появился ролик с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
Политика
Кадыров оценил слова Путина о семье и браке
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.
Футбол
Шахруди Дадаханов: «Отдал за Семака 800 тысяч долларов»
Бывший президент ПФК ЦСКА Шахруди Дадаханов, ставший героем рубрики «Разговор по пятницам», рассказал о том, как приобрел у «Асмарала» права на Сергея Семака.
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии
"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Происшествия
Бывшего замглавы Новокузнецка арестовали на два месяца
Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу экс — заместителя главы Новокузнецка Алексея Федорчука, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым
Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Энергетика
«Газпром» надеется увеличить поставки газа в Европу
Представительница компании отметила устойчивый спрос и рассказала о заинтересованности нынешних клиентов из Европы в дополнительных объёмах поставок.