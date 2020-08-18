В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек
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Сотрудник объединенного штаба Светланы Тихановской Максим Знак объявил, что в основной состав Координационного совета белорусской оппозиции войдут 70 человек, пишет ТАСС.В источнике
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Ковалькова: Координационный совет не станет захватывать власть неконституционным способом
Московский Комсомолец11:52