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Газета.Ru
Газета.Ru

В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Сотрудник объединенного штаба Светланы Тихановской Максим Знак объявил, что в основной состав Координационного совета белорусской оппозиции войдут 70 человек, пишет ТАСС.В источнике
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РИА Новости

Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в захвате власти

РИА Новости11:46
РБК

В координационном совете оппозиции назвали порядок принятия решений

РБК13:43
ТАСС

В Координационном совете заявили, что не имеют представление о сроках транзита власти

ТАСС13:23
Московский Комсомолец

Ковалькова: Координационный совет не станет захватывать власть неконституционным способом

Московский Комсомолец11:52
Эхо Москвы

Участники Координационного совета белорусской оппозиции отвергают обвинения в стремлении захватить власть

Эхо Москвы12:02
Газета.Ru

В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Газета.Ru12:24
Интерфакс

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Интерфакс05:26

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новости07:04
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ru13:39
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
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