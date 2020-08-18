В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек
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Сотрудник объединенного штаба Светланы Тихановской Максим Знак объявил, что в основной состав Координационного совета белорусской оппозиции войдут 70 человек, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Белорусская оппозиция намерена 18 августа завершить формирование Координационного совета
Штаб объединенной белорусской оппозиции намерен во вторник завершить формирование Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Белоруссии, в него войдут 70 человек. Об этом сообщила ТАСС доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.
ТАССвчера в 03:55
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В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек
Национальная служба новостейвчера в 12:38
Белорусская оппозиция собралась завершить формирование Координационного совета
Московский Комсомолецвчера в 04:10