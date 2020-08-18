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Газета.Ru
Газета.Ru

В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Сотрудник объединенного штаба Светланы Тихановской Максим Знак объявил, что в основной состав Координационного совета белорусской оппозиции войдут 70 человек, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Белорусская оппозиция намерена 18 августа завершить формирование Координационного совета

Штаб объединенной белорусской оппозиции намерен во вторник завершить формирование Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Белоруссии, в него войдут 70 человек. Об этом сообщила ТАСС доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.
ТАССвчера в 03:55
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Национальная служба новостейвчера в 12:38
ТАСС

В Координационном совете заявили, что не имеют представление о сроках транзита власти

ТАССвчера в 13:23
Газета.Ru

В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Газета.Ruвчера в 12:24
Эхо Москвы

Координационный совет белорусской оппозиции начинает свою работу

Эхо Москвывчера в 10:33
Интерфакс

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Интерфаксвчера в 05:26
URA.Ru

В Беларуси до конца дня появится альтернативная власть

URA.Ruвчера в 04:11
Московский Комсомолец

Белорусская оппозиция собралась завершить формирование Координационного совета

Московский Комсомолецвчера в 04:10

У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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Минздрав назвал число участников проверки безопасности вакцины от COVID

В начале августа Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призывала Минздрав отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.
РБКвчера в 14:42
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Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

По версии следствия и гособвинения, Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин совершили его в ноябре прошлого года — тогда в центре Перми был установлен манекен с лицом президента России Владимира Путина и надписями, что он лжец и военный преступник.
Коммерсантъвчера в 07:35
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