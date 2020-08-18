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Газета.Ru
Газета.Ru

В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Сотрудник объединенного штаба Светланы Тихановской Максим Знак объявил, что в основной состав Координационного совета белорусской оппозиции войдут 70 человек, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Белорусская оппозиция намерена 18 августа завершить формирование Координационного совета

Штаб объединенной белорусской оппозиции намерен во вторник завершить формирование Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Белоруссии, в него войдут 70 человек. Об этом сообщила ТАСС доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.
ТАССвчера в 03:55
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Национальная служба новостейвчера в 12:38
Московский Комсомолец

Белорусская оппозиция собралась завершить формирование Координационного совета

Московский Комсомолецвчера в 04:10
Эхо Москвы

Координационный совет белорусской оппозиции начинает свою работу

Эхо Москвывчера в 10:33
Газета.Ru

В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Газета.Ruвчера в 12:24
Интерфакс

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Интерфаксвчера в 05:26
URA.Ru

В Беларуси до конца дня появится альтернативная власть

URA.Ruвчера в 04:11
ТАСС

В Координационном совете заявили, что не имеют представление о сроках транзита власти

ТАССвчера в 13:23

Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.
Исполком Гродно согласился на требования протестующих
Коммерсантъвчера в 15:57
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новостивчера в 08:00
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Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в попытке захвата власти

Минск, 18 августа 2020, 20:46 — REGNUM Оппозиционный координационный совет в Белоруссии ответил на обвинения со стороны президента республики Александра Лукашенко о том, что оппозиция готовит захват власти.
REGNUMвчера в 13:46
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Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки

Яблоки для сохранности при длительной транспортировке и хранении покрывают воском или специальными препаратами для предотвращения процессов гниения, поэтому перед употреблением плода надо хорошо промывать под горячей водой, отметили в Роспотребнадзоре.
РИА Новости20:15

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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