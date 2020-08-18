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Газета.Ru
Газета.Ru

В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Сотрудник объединенного штаба Светланы Тихановской Максим Знак объявил, что в основной состав Координационного совета белорусской оппозиции войдут 70 человек, пишет ТАСС.В источнике
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РБК

В координационном совете оппозиции назвали порядок принятия решений

РБКвчера в 13:43
РИА Новости

В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета

РИА Новости17 августа в 13:49
ТАСС

В Координационном совете заявили, что не имеют представление о сроках транзита власти

ТАССвчера в 13:23
Эхо Москвы

Координационный совет белорусской оппозиции начинает свою работу

Эхо Москвывчера в 10:33
Газета.Ru

В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Газета.Ruвчера в 12:24
Интерфакс

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Интерфаксвчера в 05:26
Национальная служба новостей

В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Национальная служба новостейвчера в 12:38

Штаб Бабарико направил письма послам России и стран ЕС

Глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова сообщила, что послам России и стран ЕС направлены письма, в которых рассказывается о ситуации в Белоруссии.
Взгляд.рувчера в 16:47
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КПРФ вновь получила статус главной оппозиционной силы, считает «Голос»

КПРФ вновь получила статус главной оппозиционной силы, считает «Голос» Движение в защиту прав избирателей «Голос» подготовило доклад, посвященный итогам выдвижения и регистрации кандидатов на губернаторских выборах 13 сентября.
Коммерсантъвчера в 17:00
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