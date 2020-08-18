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Совет по передаче власти в Белоруссии потребовал провести новые выборы

Главной целью оппозиции в Белоруссии является организация новых выборов и мирного трансфера власти. Об этом заявила представитель объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.В источнике
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Эхо Москвы

Свое первое заседание должен провести сегодня Координационный совет белорусской оппозиции

Эхо Москвы17:03
РИА Новости

Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в захвате власти

РИА Новостивчера в 11:46
Газета.Ru

В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Газета.Ruвчера в 12:24
Комсомольская правда

Штаб Тихановской заявил об отсутствии политических целей у Координационного совета

Комсомольская правдавчера в 11:52
ТАСС

В Координационном совете заявили, что не имеют представление о сроках транзита власти

ТАССвчера в 13:23
РБК

В координационном совете оппозиции назвали порядок принятия решений

РБКвчера в 13:43
Интерфакс

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Интерфаксвчера в 05:26
КП - Беларусь

Прошла первая пресс-конференция Координационного совета: «Светлана Тихановская планирует вернуться в Беларусь»

КП - Беларусьвчера в 14:03