В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек
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Сотрудник объединенного штаба Светланы Тихановской Максим Знак объявил, что в основной состав Координационного совета белорусской оппозиции войдут 70 человек, пишет ТАСС.В источнике
Подробнее о событии
Штаб Тихановской заявил об отсутствии политических целей у Координационного совета
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Белорусская оппозиция собралась завершить формирование Координационного совета
Московский Комсомолецвчера в 04:10