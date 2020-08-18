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Газета.Ru
Газета.Ru

В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Сотрудник объединенного штаба Светланы Тихановской Максим Знак объявил, что в основной состав Координационного совета белорусской оппозиции войдут 70 человек, пишет ТАСС.В источнике
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Газета.Ru

В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Газета.Ruвчера в 12:24
Эхо Москвы

Координационный совет белорусской оппозиции начинает свою работу

Эхо Москвывчера в 10:33
ТАСС

В основной состав Координационного совета белорусской оппозиции вошли 70 человек

ТАССвчера в 12:12
Комсомольская правда

Штаб Тихановской заявил об отсутствии политических целей у Координационного совета

Комсомольская правдавчера в 11:52
Интерфакс

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Интерфаксвчера в 05:26
URA.Ru

В Беларуси до конца дня появится альтернативная власть

URA.Ruвчера в 04:11
Московский Комсомолец

Белорусская оппозиция собралась завершить формирование Координационного совета

Московский Комсомолецвчера в 04:10

Елизавета Боярская опубликовала трогательное фото мужа с сыновьями

Актриса Елизавета Боярская с удовольствием делится фотографиями своего супруга с Максимом Матвеева, который в свободное от работы время создает игрушки для детей и много времени проводит с семьей.
Территория новостей01:04
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея

После пропажи директора музея сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку и выразили солидарность со всеми, кто пропал до и после выборов.
РБКвчера в 13:41
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Белорусская оппозиция назвала возможную пользу от поддержки Москвы

Одна из лидеров протеста, глава штаба Виктора Бабарико и член координационного совета (КС) Мария Колесникова рассказала РБК о возможных положительных изменениях, которые могут произойти в случае поддержки со стороны Москвы.
РБК03:34

NASA удалось заснять одновременно два атмосферных феномена

Два произошедших одновременно в верхних слоях атмосферы Земли световых феномена сфотографировали астронавты NASA 16 марта, когда МКС пролетала над Аляской, кадр опубликован в Instagram Национального агенства по аэронавтике.
Аргументы и Факты02:49
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Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне «Ледникового периода»

Известная фигуристка Татьяна Навка заинтриговала поклонников, когда сообщила, что действительно будет участвовать в новом сезоне популярной в свое время программы «Ледниковый период», только в необычном для нее амплуа.
ГлобалМСК.ру17 августа в 10:06
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Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком

Первым свидетелем защиты по делу актера Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий – он назвал артиста "очень хорошим" человеком, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости03:37

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Польша надеется, что фактор России не повлияет на решения Евросоюза по Белоруссии, где после президентских выборов прошли массовые акции протеста, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
РИА Новости03:21

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Зарядка электрокара Zetta осуществляется практически от любого источника энергии, а зарядных станций в Тольятти и Самаре планируется поставить до восьми штук в общей сложности на два города (маркетологи трезво оценивают спрос на модели).
Юга.ру17:47
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Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Ведомости02:19
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