В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек
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Сотрудник объединенного штаба Светланы Тихановской Максим Знак объявил, что в основной состав Координационного совета белорусской оппозиции войдут 70 человек, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Белорусская оппозиция намерена 18 августа завершить формирование Координационного совета
Штаб объединенной белорусской оппозиции намерен во вторник завершить формирование Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Белоруссии, в него войдут 70 человек. Об этом сообщила ТАСС доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.
ТАССвчера в 03:55
Подробнее о событии
Координационный совет оппозиции Беларуси проведёт первое собрание сегодня, 18 августа
Комсомольская правдавчера в 05:12
В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек
Национальная служба новостейвчера в 12:38
Белорусская оппозиция собралась завершить формирование Координационного совета
Московский Комсомолецвчера в 04:10