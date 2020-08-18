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Газета.Ru
Газета.Ru

В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Сотрудник объединенного штаба Светланы Тихановской Максим Знак объявил, что в основной состав Координационного совета белорусской оппозиции войдут 70 человек, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Белорусская оппозиция намерена 18 августа завершить формирование Координационного совета

Штаб объединенной белорусской оппозиции намерен во вторник завершить формирование Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Белоруссии, в него войдут 70 человек. Об этом сообщила ТАСС доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.
ТАССвчера в 03:55
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Координационный совет оппозиции Беларуси проведёт первое собрание сегодня, 18 августа

Комсомольская правдавчера в 05:12
ТАСС

В основной состав Координационного совета белорусской оппозиции вошли 70 человек

ТАССвчера в 12:12
Газета.Ru

В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Газета.Ruвчера в 12:24
Интерфакс

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Интерфаксвчера в 05:26
Национальная служба новостей

В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Национальная служба новостейвчера в 12:38
URA.Ru

В Беларуси до конца дня появится альтернативная власть

URA.Ruвчера в 04:11
Московский Комсомолец

Белорусская оппозиция собралась завершить формирование Координационного совета

Московский Комсомолецвчера в 04:10

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих
ТАССвчера в 16:22
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Бутусов о минских «вагнеровцах»: ЗЕ сознательно обезглавил разведку

Бурба, говорит Бутусов, подозревал Ермака и Демченко в сознательном провале операции по захвату на территории России граждан РФ, подозреваемых в совершении «военных преступлений на Украине».
Евразия Dailyвчера в 10:03

Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии

Ранее появилась информация, что в ходе телефонного разговора Путин и Меркель провели обсуждение ситуации в Белоруссии, которая сложилась после обнародования результатов президентских выборов.
CT newsвчера в 07:41
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Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
Чемпионат17 августа в 10:43
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Мосгорсуд отменил арест облигаций Абызова на 5,5 млрд рублей

Ранее сообщалось об аресте облигаций на 5,5 млрд руб. "Суд постановил решение Пресненского суда от 23 июня о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании отменить, материал направить для рассмотрения в тот же суд в ином составе", — сообщили "РИА Новости" в Мосгорсуде.
Коммерсантъвчера в 07:00
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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