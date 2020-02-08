Происшествия

ИзвестияИзвестияРежим ЧС введен в Кордайском районе Казахстана из-за массовой драки

Отмечается, что режим ЧС введен в рамках закона «О гражданской защите». 7 февраля в Кордайском районе произошла массовая драка с участием порядка 1 тыс. человек. В ходе беспорядков погибли восемь человек, 40 пострадали, повреждены 30 жилых домов, 15 торговых точек и более 20 автомобилей.
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В Кордайском районе Казахстана после массовых беспорядков введен режим ЧС

Коммерсантъ15:47

В Кордайском районе Казахстана объявили режим ЧС

REGNUM14:11

Режим ЧС введен в Кордайском районе Казахстана из-за массовой драки

Известия14:26

В Кордайском районе Казахстана после массовой драки введён режим ЧС

RT на русском14:24

В одном из районов Казахстана объявили режим ЧС после массовой драки

РБК15:15

В районе массовых беспорядков в Казахстане объявлен режим ЧС

Газета.Ru14:05

Власти объявили режим ЧС в Кордайском районе Казахстана после беспорядков

ТАСС13:57
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Общество

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
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Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

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Рошаль ответил на слова главы Минздрава о врачебных ошибках

Рошаль отметил, что, хотя в РФ общий показатель составляет 0,8%, тогда как в Европе, например, 10%, а в США за год из-за ошибок врачей гибнет до 100 тыс. человек, для каждого пострадавшего важен именно его случай.
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Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

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«Спартак» выиграл товарищеский турнир в Катаре, обыграв «Партизан»

Футболисты московского "Спартака" нанесли поражение сербскому "Партизану" в матче международного турнира в Катаре.
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В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав

На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.
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В феврале рядом с Землей пролетит астероид

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«Forbes» рассказал об отставании США от России в гонке вооружений

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О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте попросил его закрыть офисы самопровозглашенных ДНР и ЛНР в итальянских городах.
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Коммерсантъ 05 февраля в 17:49
Происшествия

В центре Петербурга загорелся склад

В центре Санкт-Петербурга по адресу Лиговский проспект, 50 произошел пожар в одноэтажном складском помещении, сообщает пресс-служба городского управления МЧС в субботу.
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В следующем туре Байер в гостях сыграет против Униона, а Боруссия на своем поле встретится Айнтрахтом.
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Suzuki представила свой первый купе-внедорожник

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Игоря Ливанова не пустили на Украину

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Иньеста с «Виссел Кобе» взял Суперкубок Японии впервые в истории

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Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.
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В России могут упростить получение гражданства

Российское правительство может ввести упрощенную процедуру получения российского гражданства.
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