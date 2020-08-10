Почти 90 миллиардов рублей вложат в развитие Костромской ГРЭС
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Костромская ГРЭС включена в госпрограмму модернизации российской энергетической отрасли, что позволит вложить в развитие станции с 2021 по 2025 годы 88 миллиардов рублей - беспрецедентную для региона сумму, составляющую два с половиной годовых областных бюджета, сообщила обладминистрация.В источнике
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В Костромской области реализуют инвестпроект за 88 миллиардов рублей
Аргументы и Факты - Владимир08:41