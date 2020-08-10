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РИА Новости
РИА Новости

Почти 90 миллиардов рублей вложат в развитие Костромской ГРЭС

Костромская ГРЭС включена в госпрограмму модернизации российской энергетической отрасли, что позволит вложить в развитие станции с 2021 по 2025 годы 88 миллиардов рублей - беспрецедентную для региона сумму, составляющую два с половиной годовых областных бюджета, сообщила обладминистрация.В источнике
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ТРК Русь (г. Кострома)

На Костромской ГРЭС сезон перемен

ТРК Русь (г. Кострома)11:34
Интерфакс - Россия

«Интер РАО» до 2026г вложит 88 млрд руб. в проекты в Костромской области, в том числе в модернизацию ГРЭС

Интерфакс - Россия10:50
Аргументы и Факты - Владимир

В Костромской области реализуют инвестпроект за 88 миллиардов рублей

Аргументы и Факты - Владимир08:41
РИА Новости

Почти 90 миллиардов рублей вложат в развитие Костромской ГРЭС

РИА Новости08:58
СМИ44

Беспрецедентный по объёмам инвестиционный проект на 88 млрд. рублей будет реализован в Костромской области

СМИ4408:45
ТАСС

На модернизацию Костромской ГРЭС потратят 88 млрд рублей

ТАСС09:34
k1news.ru

В Волгореченске проходит подписание крупнейшего инвестиционного соглашения в Костромской области

k1news.ru06:40

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Адвокат заявил о получении ещё одного видео с Ефремовым на месте ДТП

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что нашёл видеозапись первых минут после аварии, на которой видно, что артист после происшествия находился на месте водителя.
RT на русском12:00
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ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ12:12
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна и подконтрольных лиц имущества более чем на 1 миллиард рублей, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости10:38
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Лавров обсудил с белорусским коллегой задержание журналистов из России

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем инцидент с задержанием российских журналистов в Минске, сообщило внешнеполитическое ведомство Белоруссии.
RT на русском12:14

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
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