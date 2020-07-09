Экономика
REGNUMВ Костромской области субсидии на дезинфекцию получат 1800 бизнесменов
Кострома, 9 июля 2020, 18:04 — REGNUM В Костромской области 1800 предпринимателей могут претендовать на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.
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Отели до 100 номеров получат субсидию в 15 тыс. на компенсацию затрат из-за коронавируса
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий бизнесу на профилактику COVID-19
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Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
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Хабаровского губернатора Фургала задержали по подозрению в убийствах
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В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
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Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
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После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
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Вратарь «Ростова» обменял бесплатные поездки в такси на помощь детям
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Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
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Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
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Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян уложился в лимит легчайшего веса перед титульным поединком с бразильцем Жозе Алдо на ближайшем турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщила пресс-служба промоушена.
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Все объемы российского газа перекинули на «Турецкий поток». При поставках по нему «Газпром» платит в госбюджет экспортную пошлину в 30%.
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Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
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По данным о смертности населения, выложенным на сайте комитета по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга, в мае и июне 2020 года в городе зафиксирована рекордная за десять лет месячная смертность.
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Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
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