Экономика
REGNUMВ Костромской области субсидии на дезинфекцию получат 1800 бизнесменов
Кострома, 9 июля 2020, 18:04 — REGNUM В Костромской области 1800 предпринимателей могут претендовать на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий бизнесу на профилактику COVID-19
Зейские Огни07 июля в 04:58
Отели до 100 номеров получат субсидию в 15 тыс. на компенсацию затрат из-за коронавируса
Интерфаксвчера в 11:05
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Политика
На Украине заявили о приближении системного кризиса
В ожидании второй волны заражения коронавирусом нового типа Украина движется к системному кризису, в то время как у правительства страны нет плана преодоления угроз, заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru 16:57
Общество
Кибермошенники стали в 6 раз чаще красть деньги с карт россиян
Как стало известно rosvest.com, случаи мошенничества с применением денежных переводов с одной карты на другую в период с апреля по июнь увеличились в 6 раз.
Российский Вестник вчера в 14:31
Здоровье
Названы вредные продукты при высоком уровне холестерина
Минимизировать потребление насыщенных жиров предписывали людям с диагнозом семейная гиперхолестеринемия в течение десятилетий.
Live24 08 июля в 05:25
Общество
Маск обогнал Баффетта в рейтинге самых богатых людей мира
Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, сообщает Bloomberg в субботу, 11 июля.
Известия 18:27
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru 05:40
Армия и оружие
Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году
РИА Новости 10:16
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
Попова раскритиковала «беспечных отдыхающих» на российских курортах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, меры профилактики надо соблюдать.
РИА Новости 14:24
Автоспорт
Квят не попал в десятку в первой практике «Гран-при Штирии»
На трассе "Ред Булл Ринг" состоялись первые заезды в рамках "Гран-при Штирии".
Pravda.Ru 06:59
Футбол
«Барселона» согласовала условия контракта с Лаутаро Мартинесом
Барселона, Испания, 10 июля 2020, 20:37 — REGNUM Согласно сообщениям портала ESPN, каталонская «Барселона» устно согласовала условия контрактного договора с нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.
REGNUM 13:37
Общество
Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля
Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском 13:54
Футбол
Аршавин высказался о дисквалификации Тедеско
Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о трехматчевой дисквалификации главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 18:35
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
Происшествия
В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников
Российская газета 03:14
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru вчера в 07:07
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде
Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ.
ТАСС 17:36
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавнее высказывание Владимира Жириновского по ситуации с задержанием Сергея Фургала (занимает должность губернатора Хабаровского края).
CT news 16:04
Происшествия
Полиция допросит четверых болельщиков «Спартака» по делу о хулиганстве
Четверо фанатов московского ФК «Спартак» из Подмосковья доставлены на допрос в ГУ МВД Москвы по делу о хулиганстве.
Известия 08:21
Энергетика
Литр бензина в России за неделю подорожал на девять копеек
Москва, 9 июля 2020, 19:05 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 июня по 6 июля выросла на девять копеек и достигла 45,27 рубля.
REGNUM вчера в 12:05
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Футбол
Футболисты «Ноа» завоевали Кубок Армении, отыгравшись со счета 1:4
Футболисты "Ноа" победили в серии пенальти "Арарат-Армению" в финале Кубка Армении, уступая по ходу матча со счетом 1:4.
РИА Новости 14:26
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Мария Захарова, занимающая должность официального представителя МИД России, прокомментировала обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека.
CT news 15:56
Общество
Формат праздничных школьных линеек на 1 сентября определят в августе
Попова отметила, что на формат школьных линеек повлияет общая ситуация с коронавирусом в стране.
МИР 24 15:58
Культура
ФАС снова отменила итоги конкурса по реконструкции Театра оперы
Федеральная антимонопольная служба снова предписала отменить итоги конкурса по сохранению здания Саратовского театра оперы и балета.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:35
Футбол
«Реал» разгромит «Алавес» в 35-м туре Примеры 10 июля
Матч 35-го тура Примеры «Реал» - «Алавес» начнется в 23:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 02:07
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
Авто
Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья
Тюнинг-ателье из Нидерландов Classic Youngtimers Сопsиlтапсу показало доработанный японский суперкар Nissan GT-R, превращенный во внедорожного монстра, мощность которого превышает 600 л.с.
Letnews.ru 12:29
Экономика
США приняли решение вести пошлину в 25% на товары из Франции
Власти США приняли решение ввести торговые пошлины в 25% на товары из Франции общей суммой в $13 млрд, однако пока оно не вступит в силу, заявил 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхизер.
Известия 17:43