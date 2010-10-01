Экономика

ГТРК Регион-ТюменьГТРК Регион-ТюменьПредпринимателям выделят целевые средства на профилактику коронавируса

15 тысяч рублей выделят на первоначальные расходы, а на текущие по 6,5 тысяч на количество работников компании в мае 2020 года. Для получения выплат необходимо в срок с 15 июля по 15 августа подать заявление в налоговую инспекцию.
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