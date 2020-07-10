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REGNUMREGNUM

В Костромской области субсидии на дезинфекцию получат 1800 бизнесменов

Кострома, 9 июля 2020, 18:04 — REGNUM В Костромской области 1800 предпринимателей могут претендовать на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.В источнике
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Кутепов предложил расширить список получающих субсидию на профилактику коронавируса МСП

Парламентская газета06:48

Как получить субсидию на профилактику от коронавируса

ИА Клерк.Ру02:58

В Костромской области субсидии на дезинфекцию получат 1800 бизнесменов

REGNUMвчера в 11:04

Отели до 100 номеров получат субсидию в 15 тыс. на компенсацию затрат из-за коронавируса

Интерфаксвчера в 11:05

Орловские предприниматели могут получить субсидию на профилактику COVID-19

АиФ - Черноземьевчера в 23:50

Бизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19

Вести.Ru7 июля в 10:53

Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий бизнесу на профилактику COVID-19

Зейские Огни7 июля в 04:58
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Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
РИА Новости03:08
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В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru09:52
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Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

Фракция ЛДПР может в полном составе покинуть Госдуму в знак протеста против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает Интерфакс со ссылкой на лидера партии Владимира Жириновского.
ИжевскИнфо.РУвчера в 06:48
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Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ

Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
РИА Новости7 июля в 13:54
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В будущей игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»

Через какое-то время информация с сайта PlayStation Hong Kong Store была удалена. https: / / twitter.com / anjohn0422 / status / 1281540632754876416 Если она верна, то релиз игры состоится 18 февраля 2021 года, а владельцы PlayStation 4, купившие игру, получат бесплатное обновление до версии PlayStation 5, если приобретут новую консоль.
REGNUM10:30
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В Петербурге осудили женщину, продававшую поддельные путевки в «Артек»

Продававшая под видом сотрудника Следственного комитета поддельные путевки в детский лагерь "Артек" женщина получила 6 лет колонии общего режима в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости09:31
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