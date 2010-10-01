Кострома, 9 июля 2020, 18:04 — REGNUM В Костромской области 1800 предпринимателей могут претендовать на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

В Костромской области субсидии на дезинфекцию получат 1800 бизнесменов

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