Экономика
REGNUMВ Костромской области субсидии на дезинфекцию получат 1800 бизнесменов
Кострома, 9 июля 2020, 18:04 — REGNUM В Костромской области 1800 предпринимателей могут претендовать на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий бизнесу на профилактику COVID-19
Зейские Огни07 июля в 04:58
Орловские предприниматели могут получить субсидию на профилактику COVID-19
АиФ - Черноземье08 июля в 23:50
Отели до 100 номеров получат субсидию в 15 тыс. на компенсацию затрат из-за коронавируса
Интерфаксвчера в 11:05
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Футбол
Станцию петербургского метро «Новокрестовская» переименуют в «Зенит»
Топонимическая комиссия Петербурга приняла решение переименовать станцию метро "Новокрестовская" в "Зенит".
DP.RU 09:59
Общество
Летальность коронавируса в России в мае составила от 2,48% до 4,14%
Летальность коронавирусной инфекции в России в мае в зависимости от методики подсчета составила от 2,48% до 4,14%, следует из подсчетов ТАСС на основе озвученных в пятницу данных Росстата.
ТАСС 11:21
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Шоу-бизнес
Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему
Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Армия и оружие
Украина отстрелялась «комплексом унижения» России
В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
Общество
Голикова назвала критерии для возобновления полетов за рубеж
В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал здоровье людей главным в вопросе возобновления авиасообщения.
Известия 11:19
Футбол
Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на 3 матча
Как стало известно Sport24, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча с «Локомотивом» дисквалифицирован на три игры российской Премьер-Лиги.
Sport24.ru 10:04
Политика
Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
РИА Новости 10:46
Общество
Финляндия продлила до августа запрет на пересечение границы с Россией
«Правительство Финляндии сегодня приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, то есть границы с Россией, до 11 августа 2020 года», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:46
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ вчера в 02:24
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
Общество
Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве
Никакой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается.
RT на русском 08:36
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 09:52
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
Общество
Журналисты раскритиковали Навального за его ролик про Сафронова
Журналисты обрушились на блогера Алексея Навального с критикой после его ролика на youtube-канале «Навальный LIVE».
URA.Ru 05:28
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
Политика
Трамп одобрил решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США
Президент США Дональд Трамп одобрил решение американского рэп-исполнителя Канье Уэста баллотироваться на пост главы государства, при этом выразив мнение, что в итоге исполнитель поддержит республиканцев.
Инфорос 05:48
Авто
В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada
В июле на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ», началось производство внедорожников Niva под маркой Lada.
Известия 05:49
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
RT на русском 07:57
Общество
Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга
Миллиардер и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков рассказал, что накануне перенес операцию по пересадке костного мозга.
Ведомости 10:46
Наука
Миниатюрного предка динозавров и птерозавров нашли на Мадагаскаре
Как говорят ученые, изучавшие останки данного существа, такие рептилии населяли нашу планету во времена расхождения ветвей динозавров и птерозавров, потому что именно в этот момент размер этих существ резко уменьшился.
News-24.ru вчера в 06:33
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
Авто
В Белоруссии начали выпускать дизельные моторы для «Газелей» и УАЗ
Минский моторный завод запустил сборочное производство новых старых дизельных двигателей для автомобилей УАЗ и ГАЗель.
АвтоВзгляд 06:20
Политика
Песков: Путин и Порошенко не обменивались поздравлениями в 2014 году
Обмена поздравлениями между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Петром Порошенко в 2014 году не было, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
News.ru 06:42
Технологии
В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой
На платформе для разработчиков Facebook сообщается, что компания «осведомлена и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений».
Коммерсантъ 08:38
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57