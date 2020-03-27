Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт. У задержанного 27-летнего россиянина изъяли взрывное устройство, которое он собирался подорвать в людном месте.
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с чего всё началось
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала гражданина России (1993 год рождения), готовившего теракт в Краснодаре, сообщает
 пресс-служба ведомства.
РБК06:00

Подробнее о событии

Силовики предотвратили теракт в Краснодаре

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Опубликовано видео задержания в Краснодаре россиянина, причастного к подготовке теракта

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ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре

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ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре

ТАСС05:50
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О возможной связи между стерильным нейтрино и темной материей особенно активно заговорили в последние годы, когда наблюдения космических рентгеновских телескопов XMM-Newton и Chandra обнаружили, что соседние скопления галактик испускают фотоны с энергиями 3,5 КэВ.
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Общество

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Как сообщает канал «Брянская губерния», известный кинорежиссер Лариса Садилова приступает к съемкам нового фильма.
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Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
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Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
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ЦБ рекомендовал банкам перейти на «новогодний» режим работы

Центробанк рекомендовал кредитным организациям с 30 марта по 3 апреля работать в режиме как в новогодние, праздничные дни.
Реальное время вчера в 10:35
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
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Американский журнал Drive посмотрел российское видео Су-57 с запуском ракеты и пришел к выводу, что это, скорее всего, модификация Р-77 «Гадюка».
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Пока аналитики отмечают, что в феврале текущего года было продано на 14 % меньше смартфонов, чем в аналогичном месяце прошлого года.
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Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

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Политика

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Экономика

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Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
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