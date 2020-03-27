Происшествия
Российская газетаВ Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт. У задержанного 27-летнего россиянина изъяли взрывное устройство, которое он собирался подорвать в людном месте.
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Общество
Минтруд представил разъяснения по нерабочей неделе
Минтруд опубликовал рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
Шоу-бизнес
Бузова установила новый рекорд по числу подписчиков в Instagram
Певица и телеведущая Ольга Бузова установила новый рекорд по числу подписчиков в Instagram.
Политика
Песков рассказал о саммите лидеров G20 в онлайн-режиме
Лидеры G20 высоко оценили инициативу Саудовской Аравии провести саммит "двадцатки" в онлайн-режиме, в ходе общения состоялся весьма подробный обмен мнениями, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
В России зарегистрируют новую тест-систему на определение коронавируса
Новая тест-система на определение коронавируса создана в России.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Политика
Мишустин: власти не бросят россиян, оказавшихся за границей
Власти не бросят россиян, которые оказались за границей, Росавиация также поможет иностранцам добраться домой из РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
ВОЗ выпустила рекомендации для тех, кто сидит дома из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для тех, кто вынужден оставаться дома из-за рисков распространения коронавируса нового типа.
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Политика
В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Технологии
ФАС добавила голосовые помощники в список приложений для предустановки
В обязательном порядке устанавливать отечественное ПО на электронику, продаваемую в России, требуют поправки в закон «О защите прав потребителей», принятые в декабре 2019 г. Согласно первой версии постановления ФАС, с 1 июля 2020 г. российский софт должен был бы появиться на смартфонах, через год – в ноутбуках и настольных компьютерах, с 1 июля 2022 г. – в телевизорах с технологией Smart TV.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Общество
Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса
Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
Игры
Космосим Elite Dangerous вскоре получит обновление Fleet Carriers
Корабли Fleet Carrier находятся в индивидуальной собственности и содержат 16 посадочных площадок различных размеров, чтобы другие игроки могли стыковать свои космические корабли, а также предлагают диапазон скачков по галактике в пределах 500 световых лет.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Авто
УАЗ выпустил самосвал на основе УАЗ «Буханки»
Бортовой УАЗ-330365, известный как "Буханка", получил новую модификацию.
Политика
Песков оценил возможность обращения Сербии по борьбе с COVID-19
В четверг МВД Сербии предложило своему правительству попросить помощи у РФ из-за коронавируса.
Здоровье
Учреждения здравоохранения Ивановской области готовы развернуть еще более 1100 инфекционных коек
Главный врач родильного дома №4 Любовь Хажмурзаева рассказала, что к ним из ГКБ №1 переведены 15 пациентов, у всех отрицательные анализы на коронавирусную инфекцию.
Армия и оружие
Армянский военнослужащий ранен на границе с Азербайджаном
Степанакерт опроверг сообщение Минобороны Азербайджана о гибели армянского солдата >> Отметим, что ранее азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы заявили о "пресечении вражеской провокации" со стороны Тавушской области.
Общество
Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Происшествия
У вернувшегося из Монако ростовчанина COVID-19 не подтверждён
«Контрольный тест ещё одного вернувшегося из-за границы (Монако) пациента с подозрением на коронавирус референс-центр не подтвердил», — говорится в сообщении.
Единоборства
Боец UFC выложил в Сеть видео драки со своим участием
Боец смешанных единоборств промоушена UFC Майк Перри стал участником уличной драки. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.
Экономика
Коронавирус может оставить без работы 100 тысяч саратовцев
Под влиянием экономических трудностей, вызванных коронавирусом находится 20 тыс. субъектов бизнеса Саратовской области.
Общество
В Оренбургской области на неделю закроют объекты торговли и общепита
В соответствии с указом, с 28 марта по 5 апреля в области запрещена работа всех организаций общепита.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Кино
Съемки «Доктора Стрэнджа 2» начнутся по графику
Студия Marvel не намерена отказываться от заявленного ранее съемочного графика фильма "Доктор Стрэндж 2".