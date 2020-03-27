Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт. У задержанного 27-летнего россиянина изъяли взрывное устройство, которое он собирался подорвать в людном месте.
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В Краснодаре пресечен теракт, у россиянина изъято взрывное устройство

Кубанские новости06:10

В Краснодаре предотвратили теракт

Кубань 2406:05

ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре

ТАСС05:50

Силовики предотвратили теракт в Краснодаре

КП - Кубань05:54

ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре

РИА Новости05:52

ФСБ задержала сторонника «Исламского государства», готовившего теракт в Краснодаре

Интерфакс05:58

В Краснодаре ФСБ задержала сторонника ИГ, планировавшего теракт — видео

RT на русском06:35
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Общество

Минтруд представил разъяснения по нерабочей неделе

Минтруд опубликовал рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
РБК вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Бузова установила новый рекорд по числу подписчиков в Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова установила новый рекорд по числу подписчиков в Instagram.
News.ru 06:21
Политика

Песков рассказал о саммите лидеров G20 в онлайн-режиме

Лидеры G20 высоко оценили инициативу Саудовской Аравии провести саммит "двадцатки" в онлайн-режиме, в ходе общения состоялся весьма подробный обмен мнениями, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:42
Фигурное катание

Финская фигуристка сравнила школу Тутберидзе с фабрикой

Lenta.ru 06:42
Общество

В России зарегистрируют новую тест-систему на определение коронавируса

Новая тест-система на определение коронавируса создана в России.
Известия 05:56
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Политика

Мишустин: власти не бросят россиян, оказавшихся за границей

Власти не бросят россиян, которые оказались за границей, Росавиация также поможет иностранцам добраться домой из РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 05:29
Общество

ВОЗ выпустила рекомендации для тех, кто сидит дома из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для тех, кто вынужден оставаться дома из-за рисков распространения коронавируса нового типа.
Ведомости 04:07
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Интерфакс вчера в 12:11
Политика

В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:32
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru вчера в 08:25
Технологии

ФАС добавила голосовые помощники в список приложений для предустановки

В обязательном порядке устанавливать отечественное ПО на электронику, продаваемую в России, требуют поправки в закон «О защите прав потребителей», принятые в декабре 2019 г. Согласно первой версии постановления ФАС, с 1 июля 2020 г. российский софт должен был бы появиться на смартфонах, через год – в ноутбуках и настольных компьютерах, с 1 июля 2022 г. – в телевизорах с технологией Smart TV.
Ведомости вчера в 14:49
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Общество

Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса

Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
RT на русском 00:38
Происшествия

Стали известны причины смерти трехлетнего ребенка в детсаду Петербурга

Известия 04:34
Игры

Космосим Elite Dangerous вскоре получит обновление Fleet Carriers

Корабли Fleet Carrier находятся в индивидуальной собственности и содержат 16 посадочных площадок различных размеров, чтобы другие игроки могли стыковать свои космические корабли, а также предлагают диапазон скачков по галактике в пределах 500 световых лет.
3DNews 03:52
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:49
Авто

УАЗ выпустил самосвал на основе УАЗ «Буханки»

Бортовой УАЗ-330365, известный как "Буханка", получил новую модификацию.
Новые автомобили 06:01
Политика

Песков оценил возможность обращения Сербии по борьбе с COVID-19

В четверг МВД Сербии предложило своему правительству попросить помощи у РФ из-за коронавируса.
РИА Новости 06:38
Здоровье

Учреждения здравоохранения Ивановской области готовы развернуть еще более 1100 инфекционных коек

Главный врач родильного дома №4 Любовь Хажмурзаева рассказала, что к ним из ГКБ №1 переведены 15 пациентов, у всех отрицательные анализы на коронавирусную инфекцию.
Частник.Ru 06:14
Армия и оружие

Армянский военнослужащий ранен на границе с Азербайджаном

Степанакерт опроверг сообщение Минобороны Азербайджана о гибели армянского солдата >> Отметим, что ранее азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы заявили о "пресечении вражеской провокации" со стороны Тавушской области.
Sputnik Армения 05:58
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Происшествия

У вернувшегося из Монако ростовчанина COVID-19 не подтверждён

«Контрольный тест ещё одного вернувшегося из-за границы (Монако) пациента с подозрением на коронавирус референс-центр не подтвердил», — говорится в сообщении.
REGNUM 05:10
Единоборства

Боец UFC выложил в Сеть видео драки со своим участием

Боец смешанных единоборств промоушена UFC Майк Перри стал участником уличной драки. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.
РБК 01:15
Экономика

Коронавирус может оставить без работы 100 тысяч саратовцев

Под влиянием экономических трудностей, вызванных коронавирусом находится 20 тыс. субъектов бизнеса Саратовской области.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:21
Общество

В Оренбургской области на неделю закроют объекты торговли и общепита

В соответствии с указом, с 28 марта по 5 апреля в области запрещена работа всех организаций общепита.
Orenday.ru 03:32
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Автоновости дня вчера в 07:35
Кино

Съемки «Доктора Стрэнджа 2» начнутся по графику

Студия Marvel не намерена отказываться от заявленного ранее съемочного графика фильма "Доктор Стрэндж 2".
Kinonews.ru 05:28
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