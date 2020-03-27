В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт. У задержанного 27-летнего россиянина изъяли взрывное устройство, которое он собирался подорвать в людном месте.

Общество Минтруд представил разъяснения по нерабочей неделе Минтруд опубликовал рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Политика Песков рассказал о саммите лидеров G20 в онлайн-режиме Лидеры G20 высоко оценили инициативу Саудовской Аравии провести саммит "двадцатки" в онлайн-режиме, в ходе общения состоялся весьма подробный обмен мнениями, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Мишустин: власти не бросят россиян, оказавшихся за границей Власти не бросят россиян, которые оказались за границей, Росавиация также поможет иностранцам добраться домой из РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Экономика Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.

Технологии ФАС добавила голосовые помощники в список приложений для предустановки В обязательном порядке устанавливать отечественное ПО на электронику, продаваемую в России, требуют поправки в закон «О защите прав потребителей», принятые в декабре 2019 г. Согласно первой версии постановления ФАС, с 1 июля 2020 г. российский софт должен был бы появиться на смартфонах, через год – в ноутбуках и настольных компьютерах, с 1 июля 2022 г. – в телевизорах с технологией Smart TV.

Игры Космосим Elite Dangerous вскоре получит обновление Fleet Carriers Корабли Fleet Carrier находятся в индивидуальной собственности и содержат 16 посадочных площадок различных размеров, чтобы другие игроки могли стыковать свои космические корабли, а также предлагают диапазон скачков по галактике в пределах 500 световых лет.

Армия и оружие Армянский военнослужащий ранен на границе с Азербайджаном Степанакерт опроверг сообщение Минобороны Азербайджана о гибели армянского солдата >> Отметим, что ранее азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы заявили о "пресечении вражеской провокации" со стороны Тавушской области.

Общество Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Общество Названы регионы России с новыми случаями коронавируса Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.