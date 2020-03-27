Происшествия
Российская газетаВ Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт. У задержанного 27-летнего россиянина изъяли взрывное устройство, которое он собирался подорвать в людном месте.
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Опубликовано видео задержания в Краснодаре россиянина, причастного к подготовке теракта
Кубанские новости07:39
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Наука
Искусственный интеллект предложил лекарство от коронавируса
Как сообщает портал ResearchGate, ученые взяли за основу платформу на нейронных сетях и исследовали экспрессию ДНК в ответ на воздействия лекарств.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Энергетика
Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25
На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.
Космос
Чёрный снег Новосибирской области заметили из космоса
Снимки с космических аппаратов Sentinel-2 и Метеор-М представлены на сайте НИЦ «Планета».
Общество
Вслед за премьером: Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом
Напомним: примерно за два часа до сообщения Хэнкок о заражении коронавирусом о наличии инфекции у себя сообщил и премьер-министр Борис Джонсон.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
Экономика
Доходы по вкладам обложат налогом
Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Общество
Кто будет работать, а кто пойдет отдыхать: рецепты бизнеса и советы юриста о «путинских каникулах»
Россия готовится к внезапным каникулам, которые президент объявил как средство борьбы с коронавирусом.
Общество
Суд отменил досрочное освобождение экс-главы ФСИН Реймера из колонии
Калининградский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на условно-досрочное освобождение бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера, осужденного за аферу с электронными браслетами, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Общество
В России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны
В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19.
Общество
В России введут штрафы за нарушение правил карантина
По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.
Политика
Швейцарцев возмутила статья о «бесполезности» российской помощи Италии
Читатели швейцарского издания Blick раскритиковали публикацию о "бесполезности" российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых от коронавируса
Московский врач и телеведущий Мясников поясняет, что смертность пожилых людей совсем не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает, — доктор это сообщает на своем Telegram-канале.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 16 регионах России
В 16 регионах России за сутки выявили 196 случаев заражения COVID-19.
Общество
WP сравнила экономическую ситуацию в США с Великой депрессией
Globallookpress Газета Washington Post сравнила нынешнюю экономическую ситуацию в США с Великой депрессией.
Кино
Голливудский актер Марк Блум умер от коронавируса
Общество
На Кубани ограничили бронирование и заселение в гостиницы и санатории
С 28 марта, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, временно прекращается бронирование и заселение в гостиницы и санатории Краснодарского края.
Общество
Испанская принцесса умерла в Париже от коронавируса
Родственница короля Испании Филиппа VI принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская умерла в Париже от коронавируса.
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Общество
Врач-реаниматолог из Италии обратилась к россиянам: «Это война»
Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая больше 20 лет работает в Италии, обратилась к россиянам в преддверии нерабочей недели.
Политика
ДНР предлагала Киеву обмен пленными по формуле «10 на 8»
Дарья Морозова подчеркнула, что ДНР настаивает на проведении обмена по формуле "10 на 8", Ранее украинская сторона передала на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске список лиц для будущего обмена пленными.