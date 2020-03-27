с чего всё началось

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт. У задержанного 27-летнего россиянина изъяли взрывное устройство, которое он собирался подорвать в людном месте.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.

Наука Искусственный интеллект предложил лекарство от коронавируса Как сообщает портал ResearchGate, ученые взяли за основу платформу на нейронных сетях и исследовали экспрессию ДНК в ответ на воздействия лекарств.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Энергетика Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25 На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.

Общество Вслед за премьером: Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом Напомним: примерно за два часа до сообщения Хэнкок о заражении коронавирусом о наличии инфекции у себя сообщил и премьер-министр Борис Джонсон.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.

Экономика Доходы по вкладам обложат налогом Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.

Общество Суд отменил досрочное освобождение экс-главы ФСИН Реймера из колонии Калининградский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на условно-досрочное освобождение бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера, осужденного за аферу с электронными браслетами, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Общество В России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19.

Общество В России введут штрафы за нарушение правил карантина По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.

Здоровье Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых от коронавируса Московский врач и телеведущий Мясников поясняет, что смертность пожилых людей совсем не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает, — доктор это сообщает на своем Telegram-канале.

Политика Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.