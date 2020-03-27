Происшествия
Российская газетаВ Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт. У задержанного 27-летнего россиянина изъяли взрывное устройство, которое он собирался подорвать в людном месте.
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Опубликовано видео задержания в Краснодаре россиянина, причастного к подготовке теракта
Кубанские новости07:39
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Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Политика
Памфилова заявила, что больших потерь от переноса голосования нет
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что больших потерь, в том числе финансовых, из-за переноса даты общероссийского голосования по поправке в конституцию нет.
Общество
Салоны связи и зоомагазины будут открыты в выходную неделю в Москве
Салоны связи продолжат работать в Москве с 28 марта по 5 апреля.
Здоровье
Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации
Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Кино
Фильм «14+» набрал на YouTube более 100 млн просмотров
Общество
Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты
В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Здоровье
Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных
Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов.
Общество
Песков: выходные даны, чтобы сократить контакты людей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель выходной недели с 28 марта по 3 апреля в том, чтобы минимизировать контакты между людьми, а те, кто перешел на удаленный режим работы - должны продолжать трудиться.
Политика
Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
Общество
Глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом
По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились более 11 тыс. человек, более 500 умерли.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Общество
Стало известно, когда в Москве ждать пика заболеваемости коронавирусом
Коронавирус в Москве достигнет своего пика примерно в середине - конце следующей недели.
Общество
В США зафиксирован рекордный рост безработицы
«За неделю, завершившуюся 21 марта, показатель первоначальных заявок на получение пособий по безработице с учетом сезонных колебаний составил 3 283 000», - говорится в документе.
Авто
Завод Hyundai приостановит работу в Петербурге
Компания Hyundai Motor приостанавливает производство с 30 марта по 3 апреля.
Гаджеты
Huawei представила флагман Huawei P40
Китайская компания Huawei в рамках онлайн-презентации представила флагманскую линейку Huawei P40.
Политика
В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США
Американское ядерное оружие размещается в Германии, потому что ФРГ "фактически до сих пор находится в состоянии оккупированной страны", заявил в интервью телеканалу "360" член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.
Происшествия
В Петербурге суд продлил арест историка Соколова
В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии
В композиции Примадонна вместе с ребенком попросила пандемию «уйти подальше». Новообразованный «дуэт» Пугачева и ее сын назвали «ГарриАлла».
Экономика
Путин одобрил «Газпрому» подготовку строительства «Силы Сибири-2»
«Газпром» проанализировал возможность строительства газопровода «Сила Сибири-2», сообщил 27 марта предправления концерна Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Общество
Врач-реаниматолог из Италии обратилась к россиянам: «Это война»
Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая больше 20 лет работает в Италии, обратилась к россиянам в преддверии нерабочей недели.
Наука
«Надо поменять статус саамского языка»
Подведены итоги конкурса «Мой ответ на "Большие вызовы"» на лучшее эссе, посвященное проблемам, описанным в Стратегии научно-технологического развития России.
Политика
Шойгу обвинил прозападную оппозицию в проникновении на военные объекты
Шойгу добавил, что прикрываясь законами о СМИ, активисты пытаются проникать на военные объекты.
Игры
Epic Games Store бесплатно раздает новые игры
Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.