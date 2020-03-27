Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт. У задержанного 27-летнего россиянина изъяли взрывное устройство, которое он собирался подорвать в людном месте.
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с чего всё началось
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала гражданина России (1993 год рождения), готовившего теракт в Краснодаре, сообщает
 пресс-служба ведомства.
РБК06:00

Подробнее о событии

В Краснодаре сотрудники ФСБ обезвредили самодельное взрывное устройство

Кубань 2408:59

Опубликовано видео задержания в Краснодаре россиянина, причастного к подготовке теракта

Кубанские новости07:39

ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре

РИА Новости05:52

ФСБ задержала сторонника «Исламского государства», готовившего теракт в Краснодаре

Интерфакс05:58

Силовики предотвратили теракт в Краснодаре

КП - Кубань05:54

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Краснодаре

РБК06:00

ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре

ТАСС05:50
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Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
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Политика

Памфилова заявила, что больших потерь от переноса голосования нет

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что больших потерь, в том числе финансовых, из-за переноса даты общероссийского голосования по поправке в конституцию нет.
РИА Новости 05:14
Общество

Салоны связи и зоомагазины будут открыты в выходную неделю в Москве

Салоны связи продолжат работать в Москве с 28 марта по 5 апреля.
ТАСС 09:31
Здоровье

Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Вести.Ru 09:15
Здоровье

Главврач краевой больницы: коронавирусом могут переболеть 2/3 жителей края

ТВ-Енисей 09:30
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Ведомости 25 марта в 15:31
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 13:18
Кино

Фильм «14+» набрал на YouTube более 100 млн просмотров

News.ru вчера в 11:28
Общество

Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
REGNUM 08:45
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Здоровье

Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных

Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов.
Lenta.ru 09:15
Общество

Песков: выходные даны, чтобы сократить контакты людей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель выходной недели с 28 марта по 3 апреля в том, чтобы минимизировать контакты между людьми, а те, кто перешел на удаленный режим работы - должны продолжать трудиться.
ТАСС 07:49
Политика

Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
Известия 06:06
Общество

Глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом

По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились более 11 тыс. человек, более 500 умерли.
Коммерсантъ 09:33
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

РИА Новости 02:21
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Общество

Стало известно, когда в Москве ждать пика заболеваемости коронавирусом

Коронавирус в Москве достигнет своего пика примерно в середине - конце следующей недели.
Российская газета вчера в 17:44
Общество

В США зафиксирован рекордный рост безработицы

«За неделю, завершившуюся 21 марта, показатель первоначальных заявок на получение пособий по безработице с учетом сезонных колебаний составил 3 283 000», - говорится в документе.
Солидарность 09:00
Авто

Завод Hyundai приостановит работу в Петербурге

Компания Hyundai Motor приостанавливает производство с 30 марта по 3 апреля.
Народные новости 04:23
Общество

Солист Rammstein Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Москва 24 07:29
Гаджеты

Huawei представила флагман Huawei P40

Китайская компания Huawei в рамках онлайн-презентации представила флагманскую линейку Huawei P40.
News.ru вчера в 10:13
Политика

В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США

Американское ядерное оружие размещается в Германии, потому что ФРГ "фактически до сих пор находится в состоянии оккупированной страны", заявил в интервью телеканалу "360" член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.
Газета.Ru 08:05
Происшествия

В Петербурге суд продлил арест историка Соколова

В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:50
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии

В композиции Примадонна вместе с ребенком попросила пандемию «уйти подальше». Новообразованный «дуэт» Пугачева и ее сын назвали «ГарриАлла».
OAnews 08:41
Экономика

Путин одобрил «Газпрому» подготовку строительства «Силы Сибири-2»

«Газпром» проанализировал возможность строительства газопровода «Сила Сибири-2», сообщил 27 марта предправления концерна Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Ведомости 09:36
Общество

Врач-реаниматолог из Италии обратилась к россиянам: «Это война»

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая больше 20 лет работает в Италии, обратилась к россиянам в преддверии нерабочей недели.
Московский Комсомолец 09:37
Наука

«Надо поменять статус саамского языка»

Подведены итоги конкурса «Мой ответ на "Большие вызовы"» на лучшее эссе, посвященное проблемам, описанным в Стратегии научно-технологического развития России.
Индикатор 24 марта в 12:46
Политика

Шойгу обвинил прозападную оппозицию в проникновении на военные объекты

Шойгу добавил, что прикрываясь законами о СМИ, активисты пытаются проникать на военные объекты.
Московский Комсомолец 25 марта в 04:50
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Epic Games Store бесплатно раздает новые игры

Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
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