с чего всё началось

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт. У задержанного 27-летнего россиянина изъяли взрывное устройство, которое он собирался подорвать в людном месте.

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

Здоровье Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.

Экономика Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.

Общество Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.

Политика Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Здоровье Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов.

Общество Песков: выходные даны, чтобы сократить контакты людей Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель выходной недели с 28 марта по 3 апреля в том, чтобы минимизировать контакты между людьми, а те, кто перешел на удаленный режим работы - должны продолжать трудиться.

Общество Глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились более 11 тыс. человек, более 500 умерли.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Энергетика WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

Общество В США зафиксирован рекордный рост безработицы «За неделю, завершившуюся 21 марта, показатель первоначальных заявок на получение пособий по безработице с учетом сезонных колебаний составил 3 283 000», - говорится в документе.

Политика В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США Американское ядерное оружие размещается в Германии, потому что ФРГ "фактически до сих пор находится в состоянии оккупированной страны", заявил в интервью телеканалу "360" член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.

Экономика Путин одобрил «Газпрому» подготовку строительства «Силы Сибири-2» «Газпром» проанализировал возможность строительства газопровода «Сила Сибири-2», сообщил 27 марта предправления концерна Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Наука «Надо поменять статус саамского языка» Подведены итоги конкурса «Мой ответ на "Большие вызовы"» на лучшее эссе, посвященное проблемам, описанным в Стратегии научно-технологического развития России.