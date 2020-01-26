Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля. Об этом сообщили в региональном главке Роспотребнадзора.

В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира

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