Происшествия
RT на русскомВ Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира
Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля. Об этом сообщили в региональном главке Роспотребнадзора.
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Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Космос
Завершились испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020»
Подошли к концу испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020» в Тулузе в центре компании Airbus в условиях, имитирующих марсианские.
Авто
Стала известна дата начала продаж кроссовера Kia Seltos в России
Продажи нового южнокорейского кроссовера Kia Seltos, который в сети называют «убийцей» Hyundai Creta, начнутся в России со 2 марта.
Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Общество
Установлен источник китайского коронавируса
Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Политика
Глава МИД Ирана назвал возможный формат для переговоров с США
По мнению главы иранского внешнеполитического ведомства, единственно возможным форматом является формат «5+1», предполагающий участие в переговоры с Ираном всех постоянных членов СБ ООН и Германии.
Энергетика
Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае
Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Игры
В ближайшее время не стоит ждать трассировки лучей в DOOM Eternal
В июле 2019 года стало известно, что DOOM Eternal будет поддерживать трассировку лучей в реальном времени.
Общество
Арктический циклон почти не затронет Петербург
Массы арктического воздуха почти не затронут Петербург, отметил метеоролог.
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Общество
Китай лечит коронавирус как ВИЧ. Франция эвакуирует своих граждан
Франция эвакуирует своих граждан из Китая, а в США первый человек погиб от коронавируса.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Общество
Ракета упала на территорию посольства США в Багдаде
8 января две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, одна разорвалась возле посольства США.
Футбол
«Ахмат» предложил болельщикам выбрать дизайн новой формы
Авто
В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»
Общество
Глава ВОЗ отправился в Китай для обсуждения коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус объявил поздно вечером, что он находится на пути в Пекин.
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Армия и оружие
Штаб ВСУ сообщил о потерях среди украинских боевиков в Донбассе
В воскресенье, 26 января, украинские оккупационные войска понесли потери в зоне военной операции против жителей Донбасса, сообщает штаб так называемой «ООС».
Здоровье
Минздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
В Российской Федерации лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.
Общество
Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Здоровье
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Наука
Волосы действительно седеют от стресса
Происшествия
В Иране в полете загорелся пассажирский самолет
Самолет в Иране совершил экстренную посадку после того, как у него в полете загорелся двигатель. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.