Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира

Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля. Об этом сообщили в региональном главке Роспотребнадзора.
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