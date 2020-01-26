Происшествия
Российская газетаВ Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира
По данным Роспотребнадзора, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
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Общество
В Благовещенск пытались ввезти колбасу с вирусом АЧС
Двое жителей КНР пытались ввезти из Хэйхэ в Благовещенск 1,4 килограмма пельменей и палку колбасы китайского производства.
Политика
Президент Украины оскорбил израильтян, лидер Эстонии спряталась в Антарктиде
В Иерусалим для участия в памятных мероприятиях прибыл президент России Владимир Путин.
Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
Технологии
Пользователи призывают Microsoft открыть исходный код Windows 7
Фонд свободного программного обеспечения призывает Microsoft открыть исходный код операционной системы Windows 7. Организация решила поддержать пользователей ОС и опубликовать соответствующую петицию.
Общество
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства РФ пакет мер, нацеленный на недопущение распространения нового коронавируса в России.
Армия и оружие
Россия поставила второй комплекс ЗРК С-400 в Китай
Россия поставила второй полковой комплект зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Китаю, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Здоровье
В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
Пять случаев заболевания новым коронавирусом из Китая зафиксированы в США, сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC).
Происшествия
Число погибших в Бразилии из-за сильных ливней возросло до 47 человек
До 47 человек возросло число жертв наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями на юго-востоке Бразилии.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Футбол
«Ахмат» предложил болельщикам выбрать дизайн новой формы
Политика
Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения
В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью
Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
Единоборства
Боец Немков сразится за пояс чемпиона Bellator 9 мая
По информации издания, поединок состоится 9 мая в рамках бойцовского промоушена Bellator.
Экономика
Греф рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения
Как сообщало ИА REGNUM, 24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российское руководство высоко оценивает деятельность главы Сбербанка Германа Грефа.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Космос
Российские космонавты на борту МКС начинают эксперимент «Терминатор»
Общество
Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале
Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
Экономика
В России резко увеличились цены на йод
В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
Шоу-бизнес
«Грэмми — 2020»: звезды на красной дорожке
Несмотря на все возможные скандалы, выпавшие на долю «Грэмми» в этом году, яркая церемония состоится, а знаменитости уже готовы показывать навыки своих стилистов на красной дорожке.
Общество
Население России по итогам 2019 года сократилось на 35,6 тыс. человек
Численность населения России, по предварительной оценке, сократилась за 2019 год на 35,6 тыс. человек и составила 146,7451 млн человек на 1 января 2020 года.
Культура
Названы наставники седьмого сезона шоу «Голос. Дети»
По информации Первого канала, приемная комиссия детского «Голоса» рассмотрела тысячи поступивших в ее адрес анкет, отобрала для кастинга около 800 претендентов, а к первому этапу конкурса - так называемым «слепым прослушиваниям» - допустила 110 вокалистов, в том числе тех, кто не успел выйти на сцену в прошлом году.
Политика
Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины
Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
Авто
Названа дата начала продаж нового кроссовера Kia Seltos
В ходе форума Seltos.Club назвали точную дату начала продаж данной модели.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление 7.24. Убрали святыни и добавили новых героев в Captains Mode
В Dota 2 вышло обновление 7.24. С ним в игре уменьшили число слотов в рюкзаке, а также добавили общий тайник у фонтана.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Общество
Установлен источник китайского коронавируса
Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.