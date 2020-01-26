Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира

По данным Роспотребнадзора, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
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До 47 человек возросло число жертв наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями на юго-востоке Бразилии.
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