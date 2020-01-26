Пассажира, который прибыл в Краснодар из города Санья с повышенной температурой, госпитализировали в инфекционную больницу, ему поставлен диагноз ОРВИ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в воскресенье.

с чего всё началось

В Краснодаре госпитализировали в инфекционную больницу пассажира с повышенной температурой, прилетевшего из китайского города Санья. Об этом 26 января сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира

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