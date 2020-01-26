Происшествия

REGNUMREGNUMВ Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира

В Краснодаре госпитализировали в инфекционную больницу пассажира с повышенной температурой, прилетевшего из китайского города Санья. Об этом 26 января сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
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В Краснодаре госпитализировали с диагнозом ОРВИ пассажира, прилетевшего из Китая

Пассажира, который прибыл в Краснодар из города Санья с повышенной температурой, госпитализировали в инфекционную больницу, ему поставлен диагноз ОРВИ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в воскресенье.
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В Краснодаре госпитализировали с диагнозом ОРВИ пассажира, прилетевшего из Китая

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