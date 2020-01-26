Происшествия

REGNUMREGNUMВ Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира

В Краснодаре госпитализировали в инфекционную больницу пассажира с повышенной температурой, прилетевшего из китайского города Санья. Об этом 26 января сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
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В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира

RT на русскомвчера в 14:16

Жителя Кубани, прилетевшего из Китая, госпитализировали с ОРВИ

Интерфаксвчера в 12:11

В Краснодаре пассажиру из Китая с температурой поставили диагноз ОРВИ

Кубань 24вчера в 13:57

Пассажира, прибывшего в Краснодар из Китая, увезли на скорой с высокой температурой

КП - Кубаньвчера в 13:24

Госпитализацию подозрительного пассажира из Китая прокомментировали в аэропорту Краснодара

Блокнот Краснодарвчера в 13:19

Ложная тревога: у прилетевшего в Краснодар из Китая мужчины заподозрили китайский коронавирус

Кубанские новостивчера в 14:02

В Краснодаре госпитализировали с диагнозом ОРВИ пассажира, прилетевшего из Китая

ТАССвчера в 11:47
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Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

RT на русском вчера в 23:41
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Футбол

Дубль Неймара помог «ПСЖ» победить «Лилль»

Счёт матча открыл бразильский нападающий Неймар, забивший гол на 28-й минуте матча.
ГЛАС.RU вчера в 20:13
Происшествия

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
РИА Новости вчера в 17:02
Экономика

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 16:19
Футбол

АЕК Карреры выстоял в матче с «Олимпиакосом»

АЕК сыграл вничью с «Олимпиакосом» в матче 21-го тура греческой Суперлиги (0:0). Отметим, что команда Массимо Карреры доигрывала встречу вдесятером после удаления португальца Андре Симоэша.
Metaratings вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Боня резко исчезла из «Инстаграма» после поездки к каннибалам в Перу

Life.ru вчера в 00:53
Армия и оружие

Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

Вести.Ru вчера в 18:10
Политика

Президент Украины оскорбил израильтян, лидер Эстонии спряталась в Антарктиде

В Иерусалим для участия в памятных мероприятиях прибыл президент России Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 12:37
Политика

The Diplomat (США): кто боится первого автодорожного моста между Китаем и Россией? (The Diplomat)

Безусловно, у мифа о демографической экспансии Китая и синофобии в большее широком смысле довольно длинная история в России, отражением чего стал тот факт, что китайская половина моста была построена много лет назад, а строительство российской части завершилось только что.
ИноСМИ вчера в 23:38
Космос

Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле

Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
Телеканал 360° 24 января в 20:23
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
РИА Новости вчера в 05:44
Происшествия

В Екатеринбурге подростка высадили из автобуса

В Екатеринбурге 12-летний подросток оказался высажен из автобуса. Инцидент произошёл в жилом районе Керамический, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:20
Армия и оружие

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане

Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Военное дело вчера в 08:51
Экономика

Пенсионные накопления россиян обложат налогом

У граждан, которые являются членами системы гарантированного пенсионного продукта (ГПП) будет два варианта для получения денежны средств: пенсионный план с выплатами в течение многих лет или получение всех накоплений сразу с вычетом НДФЛ.
Карелинформ 24 января в 14:00
Политика

Украинский депутат заявил о недовольстве Зеленским в Париже

В Париже считают, что президент Украины Владимир Зеленский взял слишком затяжную паузу в вопросе Донбасса после саммита «нормандской четверки».
Известия вчера в 17:00
Происшествия

«Новая газета»: вместо казненных чеченцев омбудсмену Москальковой предъявили их живых братьев, чтобы помешать расследованию

В действительности омбудсмен встречалась не с ними, а с их братьями, которые назвались чужими именами.
Новая газета вчера в 23:04
Гаджеты

Раскрыта дата выхода складного смартфона Motorola Razr

Новый складной смартфон Motorola Razr поступит в продажу 6 февраля в США, говорится на сайте оператора Verizon.
Live24 24 января в 02:54
Здоровье

В США зафиксировали пять случаев заболевания коронавирусом

«По состоянию на 26 января 2020 года в четырех штатах (Аризона, Калифорния, Иллинойс, Вашингтон) были подтверждены пять случаев заболевания путешественников из Уханя», — говорится в сообщении центра.
Парламентская газета 00:18
Происшествия

Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата

РИА Новости вчера в 06:22
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Здоровье

Число умерших от нового коронавируса в Китае за сутки выросло на треть

Количество погибших в Китае от пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, выросло до 80 человек.
Lenta.ru вчера в 19:23
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного попрыгать за ключами от машины

Радио Комсомольская правда 24 января в 07:25
Общество

Магазины разливного пива могут массово закрыться в Подмосковье

В Московской области, оценивает «Опора России», может закрыться свыше 1500 магазинов разливного пива в жилых домах.
Ведомости вчера в 16:49
Происшествия

На вокзале в Екатеринбурге оцепили поезд из Китая

Твой Континент вчера в 05:44
Происшествия

В Балакове мужчина обнаружил дома сидящий на полу труп

Следователи отметили, что женщину обнаружили «в положении сидя на полу, облокоченной на диван».
Четвертая Власть 00:04
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Киберспорт

Team Secret выиграла DreamLeague Leipzig Major, победив Evil Geniuses

В воскресенье, 26 января, состоялся гранд-финал DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. В решающем матче турнира встречались Team Secret и Evil Geniuses.
Sport24.ru вчера в 16:53
Здоровье

Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора подготовили пакет мер для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территории РФ.
Российская газета вчера в 20:53
Как работают Яндекс.Новости?
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