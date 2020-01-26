Происшествия
REGNUMВ Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира
В Краснодаре госпитализировали в инфекционную больницу пассажира с повышенной температурой, прилетевшего из китайского города Санья. Об этом 26 января сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
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Пассажира, прибывшего в Краснодар из Китая, увезли на скорой с высокой температурой
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Госпитализацию подозрительного пассажира из Китая прокомментировали в аэропорту Краснодара
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Ложная тревога: у прилетевшего в Краснодар из Китая мужчины заподозрили китайский коронавирус
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
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Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
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Дубль Неймара помог «ПСЖ» победить «Лилль»
Счёт матча открыл бразильский нападающий Неймар, забивший гол на 28-й минуте матча.
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Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Экономика
Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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АЕК Карреры выстоял в матче с «Олимпиакосом»
АЕК сыграл вничью с «Олимпиакосом» в матче 21-го тура греческой Суперлиги (0:0). Отметим, что команда Массимо Карреры доигрывала встречу вдесятером после удаления португальца Андре Симоэша.
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Боня резко исчезла из «Инстаграма» после поездки к каннибалам в Перу
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Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения
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Президент Украины оскорбил израильтян, лидер Эстонии спряталась в Антарктиде
В Иерусалим для участия в памятных мероприятиях прибыл президент России Владимир Путин.
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The Diplomat (США): кто боится первого автодорожного моста между Китаем и Россией? (The Diplomat)
Безусловно, у мифа о демографической экспансии Китая и синофобии в большее широком смысле довольно длинная история в России, отражением чего стал тот факт, что китайская половина моста была построена много лет назад, а строительство российской части завершилось только что.
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Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле
Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
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Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Происшествия
В Екатеринбурге подростка высадили из автобуса
В Екатеринбурге 12-летний подросток оказался высажен из автобуса. Инцидент произошёл в жилом районе Керамический, пишут местные СМИ.
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане
Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Экономика
Пенсионные накопления россиян обложат налогом
У граждан, которые являются членами системы гарантированного пенсионного продукта (ГПП) будет два варианта для получения денежны средств: пенсионный план с выплатами в течение многих лет или получение всех накоплений сразу с вычетом НДФЛ.
Политика
Украинский депутат заявил о недовольстве Зеленским в Париже
В Париже считают, что президент Украины Владимир Зеленский взял слишком затяжную паузу в вопросе Донбасса после саммита «нормандской четверки».
Происшествия
«Новая газета»: вместо казненных чеченцев омбудсмену Москальковой предъявили их живых братьев, чтобы помешать расследованию
В действительности омбудсмен встречалась не с ними, а с их братьями, которые назвались чужими именами.
Гаджеты
Раскрыта дата выхода складного смартфона Motorola Razr
Новый складной смартфон Motorola Razr поступит в продажу 6 февраля в США, говорится на сайте оператора Verizon.
Здоровье
В США зафиксировали пять случаев заболевания коронавирусом
«По состоянию на 26 января 2020 года в четырех штатах (Аризона, Калифорния, Иллинойс, Вашингтон) были подтверждены пять случаев заболевания путешественников из Уханя», — говорится в сообщении центра.
Происшествия
Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата
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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Здоровье
Число умерших от нового коронавируса в Китае за сутки выросло на треть
Количество погибших в Китае от пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, выросло до 80 человек.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного попрыгать за ключами от машины
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Магазины разливного пива могут массово закрыться в Подмосковье
В Московской области, оценивает «Опора России», может закрыться свыше 1500 магазинов разливного пива в жилых домах.
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На вокзале в Екатеринбурге оцепили поезд из Китая
Происшествия
В Балакове мужчина обнаружил дома сидящий на полу труп
Следователи отметили, что женщину обнаружили «в положении сидя на полу, облокоченной на диван».
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Киберспорт
Team Secret выиграла DreamLeague Leipzig Major, победив Evil Geniuses
В воскресенье, 26 января, состоялся гранд-финал DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. В решающем матче турнира встречались Team Secret и Evil Geniuses.
Здоровье
Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора подготовили пакет мер для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территории РФ.