Сегодня оперативный штаб Краснодарского края по предотвращению распространения коронавируса планирует очередное совещание. Оно будет посвящено мероприятиям по поддержке бизнеса и постепенному выходу из карантинного режима.

В Краснодаре планируется совещание оперштаба по борьбе с коронавирусом

Общество Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко. 91

Общество Умер писатель Константин Крылов Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова. 41

Общество Правительство утвердило выплаты для семей с детьми Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. 2,5K

Общество В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона. 189

Хоккей Йори Лехтеря перешёл в «Спартак» Йори Лехтеря прошлый сезон провёл в рядах санкт-петербургского СКА, сыграл 51 матч в регулярном чемпионате, набрал 30 баллов (15 голов + 15 передач).

Общество Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать.

Общество Турпоездки внутри страны предлагают разрешить с 1 июня Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом. 25

Общество Дополнительные 5 тысяч рублей получат семьи с детьми до трех лет На выплату могут рассчитывать семьи, у которых родился ребенок или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, а также лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 1

Политика Саакашвили призвал США к реформам на Украине Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, назначенный на пост главы Национального комитета реформ, призвал американское посольство и Агенство по международному развитию (USAID) к более тесному сотрудничеству в проведении реформ на Украине.

Наука Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2 Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.

Футбол УЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионов УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Армия и оружие Турция заявила о готовности открывать ответный огонь по армии Хафтара Ответные удары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара готова наносить турецкая армия в случае повторения инцидента в столице Ливии Триполи, 10 мая сообщается на сайте министерства иностранных дел Турции. 34

Общество В России за сутки выявили 10 899 новых случаев коронавируса За прошедшие сутки в России официально подтверждены 10 899 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Общество Тульские семьи с детьми могут бесплатно получить многоразовые маски Тульские семьи с детьми могут бесплатно получить многоразовые маски Фото: mintrud.tularegion.ru.

Здоровье Кличко: в Киеве увеличилось количество пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины увеличилось число пациентов с коронавирусом, которым требуется госпитализация.

Музыка «Евровидение-2020» состоится 12 мая в режиме онлайн Изначально планировалось, что 12 мая пройдет первый полуфинал "Евровидения-2020", поэтому видео с песнями конкурсантов покажут в том порядке, в котором они должны были выходить на сцену. 2

Общество Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики. 1K