Общество

Живая КубаньЖивая КубаньВ Краснодаре планируется совещание оперштаба по борьбе с коронавирусом

Сегодня оперативный штаб Краснодарского края по предотвращению распространения коронавируса планирует очередное совещание. Оно будет посвящено мероприятиям по поддержке бизнеса и постепенному выходу из карантинного режима.
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Началось заседание оперштаба Кубани по борьбе с COVID-19

Sochi.com05:44

Новое заседание по коронавирусу проведет губернатор Кубани Кондратьев. Видео

Obzor.io04:42

Совещание штаба по борьбе с коронавирусом 12 мая покажет телеканал «Кубань 24»

Кубань 2403:08

Кондратьев проведет заседание оперштаба и расскажет о дальнейшей жизни кубанцев в карантин

Краснодарские известия04:19

В Краснодаре планируется совещание оперштаба по борьбе с коронавирусом

Живая Кубань03:55

Вениамин Кондратьев в прямом эфире расскажет о мерах поддержки бизнеса и граждан

Московский Комсомолец Краснодар03:44

Прямая трансляция оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом 12 мая

Анапское Черноморье04:25
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Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
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Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
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Общество

Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области

vKurske.com 03:30
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Происшествия

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
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Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Общество

В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции

Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
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Хоккей

Йори Лехтеря перешёл в «Спартак»

Йори Лехтеря прошлый сезон провёл в рядах санкт-петербургского СКА, сыграл 51 матч в регулярном чемпионате, набрал 30 баллов (15 голов + 15 передач).
ГЛАС.RU 04:34
Общество

Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми

На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать.
РБК 03:24
Общество

Турпоездки внутри страны предлагают разрешить с 1 июня

Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
25
Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

«С 1 июня начинают работать санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором», — уточнил Кондратьев.
REGNUM 06:00
32
Общество

Дополнительные 5 тысяч рублей получат семьи с детьми до трех лет

На выплату могут рассчитывать семьи, у которых родился ребенок или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, а также лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Сайт интересных новостей вчера в 12:00
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Политика

Саакашвили призвал США к реформам на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, назначенный на пост главы Национального комитета реформ, призвал американское посольство и Агенство по международному развитию (USAID) к более тесному сотрудничеству в проведении реформ на Украине.
Lenta.ru 06:33
Общество

Владимир Путин раздает новые пособия семьям с детьми. Как их получить

Ранее на пособие могли претендовать родители ребенка, если он родился в 2020 году.
66.ru вчера в 12:51
Происшествия

Организатору сгоревшего хосписа в Красногорске предъявили обвинение

Известия 05:35
Наука

Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2

Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.
РИА Новости 06:15
Здоровье

Российский препарат от коронавируса проходит клинические испытания

Российский препарат от COVID-19 испытывают уже 11 центров, наблюдая положительную динамику.
ПолитРоссия 05:33
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России

Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Футбол

УЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионов

УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Pravda.Ru вчера в 09:11
Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
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Армия и оружие

Турция заявила о готовности открывать ответный огонь по армии Хафтара

Ответные удары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара готова наносить турецкая армия в случае повторения инцидента в столице Ливии Триполи, 10 мая сообщается на сайте министерства иностранных дел Турции.
ИА Красная Весна 10 мая в 11:28
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Общество

Вице-мэр Новороссийска уволена за шашлыки во время карантина

ИА Красная Весна вчера в 14:13
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Общество

В России за сутки выявили 10 899 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России официально подтверждены 10 899 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
9111.ru 03:57
Общество

Тульские семьи с детьми могут бесплатно получить многоразовые маски

Тульские семьи с детьми могут бесплатно получить многоразовые маски Фото: mintrud.tularegion.ru.
MySLO.ru вчера в 13:38
Здоровье

Кличко: в Киеве увеличилось количество пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины увеличилось число пациентов с коронавирусом, которым требуется госпитализация.
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Политика

«Брат-2»: Как сложилась судьба проститутки Мэрилин, хакера Сетевого и Кости Большого

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«Евровидение-2020» состоится 12 мая в режиме онлайн

Изначально планировалось, что 12 мая пройдет первый полуфинал "Евровидения-2020", поэтому видео с песнями конкурсантов покажут в том порядке, в котором они должны были выходить на сцену.
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Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
РИА Новости 04:45
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Кино

Критики разгромили «Лицо со шрамом» с Томом Харди

В интернете и профильных изданиях появились первые отзывы критиков на фильм «Лицо со шрамом» (Capone) Джоша Транка.
Культуромания 05:09
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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