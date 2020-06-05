Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
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с чего всё началось

Скандально известный лже-хирург Алена Верди впала в кому

В Ленинском районном суде Краснодара 4 июня должно было состояться первое заседание по резонансному делу о краснодарском лже-хирурге Алене Верди. Правда, слушания перенесли из-за того, что не явилась обвиняемая.
КП - Кубаньвчера в 14:45

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Скандально известный лже-хирург Алена Верди может не выйти из комы

КП - Кубань09:30

«Доктор Франкенштейн» из Краснодара впала в кому, сообщили СМИ

РИА Новости06:11

Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому

Lenta.ruвчера в 19:33

В Краснодаре перенесли суд над «хирургом» Аленой Верди - обвиняемая впала в кому

Кубанские новости02:53

Суда по делу лжехирурга Верди из Краснодара не было: она впала в кому

Блокнот Краснодар02:46

В Краснодаре суд перенес заседание по делу лжехирурга Верди, она впала в кому

Кубань 2403:03

Краснодарская «Доктор Франкенштейн» Верди впала в кому

ФАНвчера в 16:56
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Происшествия

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Мужчина с лезвиями, как у героя комиксов Росомахи, угрожал протестующим в Нью-Йорке, а позже пытался задавить их на машине.
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Как ранее писал «Профиль», накануне сенат США внес законопроект о введении дополнительного пакета санкций против «Северного потока-2».
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Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
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Мосгорсуд сократил с 15 до 10 суток срок административного ареста журналисту «Новой газеты» и муниципальному депутату Илье Азару, сообщил правозащитный проект «Апология протеста».
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
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Путин рассказал о ситуации с безработицей и инфляцией в России

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в макроэкономике страны находится "в рабочем состоянии", а также "на очень хорошем качественном уровне".
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Украинские и пакистанские СМИ сообщают о том, что госкомпания «Укрспецэкспорт» выиграла тендер на ремонт самолёта-заправщика Ил-78 ВВС Пакистана.
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Lenta.ru 11:23
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Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
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Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 03 июня в 15:12
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Политика

В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии

Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Политика

Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения

Соединённые Штаты готовы к «открытию» и снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.
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Образ Волка из новых серий «Ну, погоди!» опубликовали в сети

Говорит Москва вчера в 07:46
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Суд отправил главу «Российской венчурной компании» под домашний арест

Гагаринский суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест главу "Российской венчурной компании" (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.
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Общество

Ролик о поправках к Конституции заблокировал Youtube за гомофобию

В начале недели в Сети появился видеоролик, агитирующий голосовать за поправки к Конституции РФ.
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Министр финансов Финляндии, лидер партии "Финляндский центр" Карти Кулмуни в пятницу подала в отставку на фоне скандала, разразившегося после приобретения ею тренингов по ораторскому искусству, оплаченных из госбюджета.
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Семь человек стали жертвами стрельбы в округе Морган в штате Алабама в четверг вечером. Об этом сообщает в пятницу телеканал Fox News.
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СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
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В одном из своих последних интервью Катя Варнава честно созналась, что у неё уже есть новый молодой человек.
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Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
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Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества

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