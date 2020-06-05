Происшествия
Российская газетаВ Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
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с чего всё началось
В Ленинском районном суде Краснодара 4 июня должно было состояться первое заседание по резонансному делу о краснодарском лже-хирурге Алене Верди. Правда, слушания перенесли из-за того, что не явилась обвиняемая.КП - Кубаньвчера в 14:45
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В Краснодаре перенесли суд над «хирургом» Аленой Верди - обвиняемая впала в кому
Кубанские новости02:53
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