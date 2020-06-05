В Ленинском районном суде Краснодара 4 июня должно было состояться первое заседание по резонансному делу о краснодарском лже-хирурге Алене Верди. Правда, слушания перенесли из-за того, что не явилась подсудимая.

с чего всё началось

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

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