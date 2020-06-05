Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
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с чего всё началось

Скандально известный лже-хирург Алена Верди впала в кому

В Ленинском районном суде Краснодара 4 июня должно было состояться первое заседание по резонансному делу о краснодарском лже-хирурге Алене Верди. Правда, слушания перенесли из-за того, что не явилась подсудимая.
КП - Кубаньвчера в 14:45

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«Доктор Франкенштейн» из Краснодара впала в кому, сообщили СМИ

РИА Новости06:11

В Краснодаре суд перенес заседание по делу лжехирурга Верди, она впала в кому

Кубань 2403:03

Скандально известный лже-хирург Алена Верди впала в кому

КП - Кубаньвчера в 14:45

Суда по делу лжехирурга Верди из Краснодара не было: она впала в кому

Блокнот Краснодар02:46

Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому

Lenta.ruвчера в 19:33

Краснодарская «Доктор Франкенштейн» Верди впала в кому

ФАНвчера в 16:56

В Краснодаре перенесли суд над «хирургом» Аленой Верди - обвиняемая впала в кому

Кубанские новости02:53
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Происшествия

МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском

РИА Новости 04:49
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Общество

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
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Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
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Общество

Москвичей предупредили о грозе с градом

В пятницу, 5 июня, в столице ожидается местами сильный дождь, возможен град и грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Москва 24 05:07
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Политика

Противники Авакова сожгли возле Рады старый милицейский УАЗ

Противники министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на акции протеста возле Верховной Рады сожгли старый милицейский УАЗ, символизирующий правоохранительную систему 1990-х.
Lenta.ru 05:52
Здоровье

Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
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Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
4
Политика

КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию

Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Эхо Москвы вчера в 15:03
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Политика

Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧП в Норильске

Lenta.ru 06:20
Происшествия

Московский суд заочно арестовал создателя бренда из 1990-х «Довгань»

В Москве заочно арестовали создателя популярного в 1990-х бренда «Довгань» Германа Лиллевяли.
РБК 05:35
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Общество

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
РИА Новости 06:29
Армия и оружие

Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе

Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru вчера в 05:32
82
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
36
Политика

Facebook начала помечать страницы «контролируемых государствами» СМИ

Вашингтон, 4 июня 2020, 22:36 — REGNUM Facebook начала помечать страницы СМИ, которые, как считает администрация социальной сети, контролируются властями какого-либо государства.
REGNUM вчера в 15:36
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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Происшествия

В жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, один человек погиб

В жилом доме на Дорожной улице на юге Москвы произошел взрыв, после чего возник пожар. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".
Российская газета 06:25
Хоккей

Брагин возглавил не только сборную России, но и СКА

Валерий Брагин стал главным тренером СКА. Он сменил на этом посту Алексея Кудашова, сообщает пресс-служба питерского клуба.
Pravda.Ru 05:33
Общество

Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полиции в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полицейских, применивших оружие при задержании мужчины в Екатеринбурге.
ТАСС 06:39
Игры

DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?

Игромания.ру вчера в 09:51
Здоровье

В Москве перешли на экспериментальную методику лечения коронавируса

В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 - теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ.
Газета.Ru 01:57
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Футбол

Семак высказался об интересе итальянских клубов к Азмуну

Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе к форварду команды Сердару Азмуну со стороны итальянских команд.
Газета.Ru 06:22
Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
2,6K
Происшествия

В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками

Известия 04:50
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Армия и оружие

Украина получила право отремонтировать Ил-78 ВВС Пакистана

Украинские и пакистанские СМИ сообщают о том, что госкомпания «Укрспецэкспорт» выиграла тендер на ремонт самолёта-заправщика Ил-78 ВВС Пакистана.
Военное обозрение 04:18
Происшествия

Главу российского госфонда задержали

Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 13:56
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Общество

Против оппозиционера Николая Платошкина возбудили уголовное дело

Уголовное дело в отношении 54-летнего Платошкина доктора исторических наук возбуждено по двум статьям — за склонение к совершению массовых беспорядков и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
МордовМедиа вчера в 11:36
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Космос

Открыт потенциально обитаемый «зеркальный двойник» Земли

Российская газета 04:44
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
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Армия и оружие

Обстрелом ВСУ в Еленовке ранена мирная жительница

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Шоу-бизнес

Ведущие программы «Модный приговор» довели Юлию Барановскую до слёз

Актуальные Новости вчера в 12:00
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