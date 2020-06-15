Общество

REGNUMREGNUMВ Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей

Краснодар, 15 июня 2020, 13:31 — REGNUM Старт строительству логистического комплекса площадью 250 тысяч квадратных метров дан в Краснодаре 15 июня, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Общая стоимость работ оценивается в 6,5 млрд рублей.
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Wildberries вложит 6,5 млрд рублей в логистический комплекс в Краснодаре

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В Краснодаре началось строительство одного из крупнейших логистических центров Wildberries

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В Краснодаре откроют логистический центр Wildberries

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Wildberries вложит в логистический комплекс в Краснодаре 6,5 млрд рублей

РБК Краснодар06:55

В Краснодарский край прибыли Денис Мантуров и Татьяна Бакальчук

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В Краснодаре дан старт строительству логистического комплекса площадью 250 тысяч квадратных метров

Администрация Краснодарского края06:16

Wildberries приступила к строительству логистического комплекса в Краснодаре

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Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
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Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

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У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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