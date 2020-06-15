Краснодар, 15 июня 2020, 13:31 — REGNUM Старт строительству логистического комплекса площадью 250 тысяч квадратных метров дан в Краснодаре 15 июня, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Общая стоимость работ оценивается в 6,5 млрд рублей.

В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей

Происшествия В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. 12

Политика Путин прокомментировал рост безработицы в России Президент Владимир Путин считает, что ситуация с безработицей России выглядит не так драматично, как в других странах, но призывает правительство не ослаблять внимание к этой проблеме. 39

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. 908

Происшествия Скончалась лжехирург Алена Верди Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание. 401

Армия и оружие США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США. 62

Политика Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения. 716

Общество Назван заработок Михаила Ефремова По оценке журналистов, в среднем ежемесячный заработок Ефремова составляет три миллиона рублей. 752

Футбол «Манчестер Сити» интересуется Хакими Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, арендованный у «Реала», может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Cadena SER.

Общество С июля в России повысят пенсии части пенсионеров Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию. 1,9K

Общество Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов. 4,4K

Фигурное катание Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России Накануне стало известно, что двукратный призёр Олимпиады Евгений Плющенко получил должность тренера сборной России по фигурному катанию . 3

Энергетика «Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni «10 января 2020 года ООО "Газпром экспорт" направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа». – отмечается в материалах "Газпрома".

Наука Найден древний крокодил, ходивший на двух лапах Согласно исследованию, опубликованному учеными из Квинслендского университета, некоторые из представителей древних крокодилов ходили на двух лапах, сообщает ToDay News Ufa. 100

Общество Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве По прошествии недели с момента снятия ограничений на передвижения по Москве и отмены режима самоизоляции в столице фиксируется продолжение снижения заболеваемости. 438