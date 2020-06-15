Общество
REGNUMВ Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей
Краснодар, 15 июня 2020, 13:31 — REGNUM Старт строительству логистического комплекса площадью 250 тысяч квадратных метров дан в Краснодаре 15 июня, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Общая стоимость работ оценивается в 6,5 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
В Краснодаре дан старт строительству логистического комплекса площадью 250 тысяч квадратных метров
Администрация Краснодарского края06:16
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 10:01, Ашберн
Происшествия
В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями
Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:19
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
Два сотрудника полиции и один гражданский ранены в результате стрельбы, которая произошла на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 09:48
Политика
Путин прокомментировал рост безработицы в России
Президент Владимир Путин считает, что ситуация с безработицей России выглядит не так драматично, как в других странах, но призывает правительство не ослаблять внимание к этой проблеме.
BFM.ru 09:18
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Армия и оружие
США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело 00:02
Шоу-бизнес
Наталья Орейро подала документы на российское гражданство
RT на русском 02:16
Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Назван заработок Михаила Ефремова
По оценке журналистов, в среднем ежемесячный заработок Ефремова составляет три миллиона рублей.
Что происходит 07:25
Общество
Россиянам не придется собирать справки для получения пособий и выплат
В соответствии с постановлением, подписанным двумя ранее премьер-министром Михаилом Мишустиным, минимальный размер пособия по безработице за май, июнь и июль вырос до 4500 рублей.
Новые Известия 13 июня в 07:42
Футбол
«Манчестер Сити» интересуется Хакими
Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, арендованный у «Реала», может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Cadena SER.
Спорт-Экспресс 09:35
Происшествия
Полицейский душил подростка при задержании
Новые Известия 08:07
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
РИА Новости 13 июня в 10:35
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Накануне стало известно, что двукратный призёр Олимпиады Евгений Плющенко получил должность тренера сборной России по фигурному катанию .
Sport.ru 06:29
Общество
Европа не откроет границы для россиян в июле, считают туроператоры
Отказ Евросоюза отменить для россиян ограничения на въезд, вероятно, связан с большим количеством новых случаев заражения COVID-19 в нашей стране.
RuNews24.ru 04:33
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Энергетика
«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni
«10 января 2020 года ООО "Газпром экспорт" направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа». – отмечается в материалах "Газпрома".
Долг.рф 09:56
Хоккей
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин завершил карьеру
Нападающий Максим Рыбин завершил профессиональную карьеру, сообщил агент 38-летнего нападающего Сергей Паремузов.
Горобзор.ру 05:18
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»
Фото: iStock«Яндекс» запустил сервис видеовстреч «Телемост».
Inc. Russia 07:43
Наука
Найден древний крокодил, ходивший на двух лапах
Согласно исследованию, опубликованному учеными из Квинслендского университета, некоторые из представителей древних крокодилов ходили на двух лапах, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 12 июня в 11:18
Общество
Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве
По прошествии недели с момента снятия ограничений на передвижения по Москве и отмены режима самоизоляции в столице фиксируется продолжение снижения заболеваемости.
Российская газета 05:03
Политика
Захарова ответила главе МИД Украины насчет паспортов РФ для Донбасса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что российские паспорта для жителей самопровозглаженных республик Донбасса – это "филькина грамота".
Труд 05:07
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00