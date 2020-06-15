Общество

REGNUMREGNUMВ Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей

Краснодар, 15 июня 2020, 13:31 — REGNUM Старт строительству логистического комплекса площадью 250 тысяч квадратных метров дан в Краснодаре 15 июня, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Общая стоимость работ оценивается в 6,5 млрд рублей.
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Wildberries вложит 6,5 млрд рублей в логистический комплекс в Краснодаре

РИА Новости07:59

Wildberries приступила к строительству логистического комплекса в Краснодаре

Интерфакс07:45

В Краснодаре началось строительство одного из крупнейших логистических центров Wildberries

ТАСС05:11

Wildberries вложит в логистический комплекс в Краснодаре 6,5 млрд рублей

РБК Краснодар06:55

В Краснодарский край прибыли Денис Мантуров и Татьяна Бакальчук

Югополис06:40

В Краснодаре дан старт строительству логистического комплекса площадью 250 тысяч квадратных метров

Администрация Краснодарского края06:16

В Краснодаре откроют логистический центр Wildberries

СочиСтрим07:16
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Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о сроке для артиста

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Происшествия

В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями

Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
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СМИ сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Два сотрудника полиции и один гражданский ранены в результате стрельбы, которая произошла на Ленинском проспекте в Москве.
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Путин прокомментировал рост безработицы в России

Президент Владимир Путин считает, что ситуация с безработицей России выглядит не так драматично, как в других странах, но призывает правительство не ослаблять внимание к этой проблеме.
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Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

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Познер прокомментировал аварию с участием Ефремова

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Шоу-бизнес

Наталья Орейро подала документы на российское гражданство

RT на русском 02:16
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Политика

Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Культура

Дмитрий Бикбаев пожаловался на «дурацкие» песни Константина Меладзе

ВладТайм 04:06
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Общество

Назван заработок Михаила Ефремова

По оценке журналистов, в среднем ежемесячный заработок Ефремова составляет три миллиона рублей.
Что происходит 07:25
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Общество

Россиянам не придется собирать справки для получения пособий и выплат

В соответствии с постановлением, подписанным двумя ранее премьер-министром Михаилом Мишустиным, минимальный размер пособия по безработице за май, июнь и июль вырос до 4500 рублей.
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Футбол

«Манчестер Сити» интересуется Хакими

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, арендованный у «Реала», может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Cadena SER.
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Происшествия

Полицейский душил подростка при задержании

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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
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Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Накануне стало известно, что двукратный призёр Олимпиады Евгений Плющенко получил должность тренера сборной России по фигурному катанию .
Sport.ru 06:29
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Общество

Европа не откроет границы для россиян в июле, считают туроператоры

Отказ Евросоюза отменить для россиян ограничения на въезд, вероятно, связан с большим количеством новых случаев заражения COVID-19 в нашей стране.
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Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
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Историк Олег Соколов отказался от услуг своего адвоката

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Найден древний крокодил, ходивший на двух лапах

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Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве

По прошествии недели с момента снятия ограничений на передвижения по Москве и отмены режима самоизоляции в столице фиксируется продолжение снижения заболеваемости.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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