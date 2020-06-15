Краснодар, 15 июня 2020, 13:31 — REGNUM Старт строительству логистического комплекса площадью 250 тысяч квадратных метров дан в Краснодаре 15 июня, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Общая стоимость работ оценивается в 6,5 млрд рублей.

В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей

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