Экономика

REGNUMREGNUMВ Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей

Краснодар, 15 июня 2020, 13:31 — REGNUM Старт строительству логистического комплекса площадью 250 тысяч квадратных метров дан в Краснодаре 15 июня, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Общая стоимость работ оценивается в 6,5 млрд рублей.
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В Краснодарский край прибыли Денис Мантуров и Татьяна Бакальчук

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Администрация Краснодарского края06:16
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В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
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Волгоградский Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения

Как сообщила на брифинге главный санитарный врач области Ольга Зубарева, пик заболеваемости пришелся на 22-ю неделю.
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В Краснодаре умерла пластический хирург Алена Верди

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Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
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Экономика

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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовые протесты в США, пишет радио Sputnik.
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В Воркуте уменьшилось число новых случаев заражения коронавирусом

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Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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