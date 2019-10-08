Здоровье

РБКРБКВ Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городскую клинику лазерной фотодинамической терапии. В США девочке отказались проводить операцию.
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Девочке из США с пятном на все лицо врачи Краснодара сделали первую операцию

Вести.Ru04:20

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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Краснодарский хирург сделал первую операцию маленькой американке с родимым пятном в виде маски супергероя

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«Девочке-Бэтмену» сделали первую операцию в Краснодаре

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Онкологи Кубани провели первую операцию девочке с «маской Бэтмена» из США

Известия08:38

Девочке с «маской Бэтмена» сделали первую операцию в Краснодаре

Живая Кубань02:58

В Краснодаре девочка с огромным черным пятном на лице перенесла первую операцию

Кубань 2401:18
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Нидерланды отрекаются от Голландии

Справка: название Голландия имеет глубокие исторические корни и происходит от названий двух наиболее развитых провинций страны — Северная и Южная Голландия.
Журналистская правда 05 октября в 08:50
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Неонацисты пригрозили Зеленскому «завести в Донбасс тысячи добровольцев»

Ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Ринат Айгистов заявил о том, что украинские власти хотят сорвать договоренности о разведении сил в Донбассе.
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Директором ФСИН стал Александр Калашников

Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
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Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поздравления в адрес главы РФ с днем рождения от лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Кремль пока не поступали.
Газета.Ru 08:11
Общество

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.
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Культура

Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor 06 октября в 07:57
Гаджеты

Apple выпустила операционную систему macOS Catalina

Профиль 03:13
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В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019

В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 02:57
Спорт

IBU отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР).
Pravda.Ru 08:57
Игры

Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Игромания.ру вчера в 13:17
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Национальный парк «Мещера» получит деньги на развитие экотуризма

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Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике

Американская актриса Шарлиз Терон прогулялась с семилетним приемным сыном Джексоном, одетым в женский купальник.
ФАН 02:07
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Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Единоборства

Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт вчера в 13:34
Интернет

Роскачество составило рейтинг мессенджеров

Роскачество протестировало любимые у россиян мессенджеры (24 для Android и 25 для iOS), которые позволяют пользователям не только списываться, но и созваниваться.
Российская газета 01:00
Политика

На Северном Кавказе с начала года предотвратили 15 терактов

Российские спецслужбы с начала года предотвратили на Северном Кавказе 15 терактов, были уничтожены 30 ячеек террористических формирований.
NewInform 07:38
Финансы

Силуанов отказал в поддержке детям войны

Прошла встреча депутатов фракции с Силуановым, министру напрямую был задан вопрос: даст ли министерство положительный отзыв на законопроект о поддержке детей войны, заявил депутат.
REGNUM 04:36
Экономика

Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в нацвалютах

Министерства финансов России и Турции подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах.
RT на русском 08:44
Происшествия

Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца

Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
Общество

Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Происшествия

После стрельбы на рынке в Новосибирске возбудили два уголовных дела

Два уголовных дела возбуждены по факту конфликта на Хилокском рынке в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
ТАСС 06:56
Экономика

В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Политика

Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Шоу-бизнес

В сети появились отрывки из книги о Жанне Фриске

Книгу о Жанне Фриске, которая умерла от рака, написал ее друг Геннадий Куркин.
Gazeta.SPb вчера в 19:01
Политика

Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Life.ru вчера в 23:58
Политика

МИД Украины: Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате»

Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ вчера в 19:04
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Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости вчера в 04:13
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