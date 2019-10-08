Здоровье
РБКВ Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городскую клинику лазерной фотодинамической терапии. В США девочке отказались проводить операцию.
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Футбол
Нидерланды отрекаются от Голландии
Справка: название Голландия имеет глубокие исторические корни и происходит от названий двух наиболее развитых провинций страны — Северная и Южная Голландия.
Журналистская правда 05 октября в 08:50
Армия и оружие
Неонацисты пригрозили Зеленскому «завести в Донбасс тысячи добровольцев»
Ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Ринат Айгистов заявил о том, что украинские власти хотят сорвать договоренности о разведении сил в Донбассе.
REGNUM 09:00
Политика
Директором ФСИН стал Александр Калашников
Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Вести.Ru 06:56
Политика
Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поздравления в адрес главы РФ с днем рождения от лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Кремль пока не поступали.
Газета.Ru 08:11
Общество
Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.
Известия 09:10
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor 06 октября в 07:57
Кино
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 02:57
Спорт
IBU отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР).
Pravda.Ru 08:57
Игры
Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Игромания.ру вчера в 13:17
Экономика
Национальный парк «Мещера» получит деньги на развитие экотуризма
КП - Владимир 07:24
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон прогулялась с семилетним приемным сыном Джексоном, одетым в женский купальник.
ФАН 02:07
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Единоборства
Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт вчера в 13:34
Интернет
Роскачество составило рейтинг мессенджеров
Роскачество протестировало любимые у россиян мессенджеры (24 для Android и 25 для iOS), которые позволяют пользователям не только списываться, но и созваниваться.
Российская газета 01:00
Политика
На Северном Кавказе с начала года предотвратили 15 терактов
Российские спецслужбы с начала года предотвратили на Северном Кавказе 15 терактов, были уничтожены 30 ячеек террористических формирований.
NewInform 07:38
Финансы
Силуанов отказал в поддержке детям войны
Прошла встреча депутатов фракции с Силуановым, министру напрямую был задан вопрос: даст ли министерство положительный отзыв на законопроект о поддержке детей войны, заявил депутат.
REGNUM 04:36
Экономика
Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в нацвалютах
Министерства финансов России и Турции подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах.
RT на русском 08:44
Происшествия
Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца
Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Происшествия
После стрельбы на рынке в Новосибирске возбудили два уголовных дела
Два уголовных дела возбуждены по факту конфликта на Хилокском рынке в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
ТАСС 06:56
Экономика
В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Политика
Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Шоу-бизнес
В сети появились отрывки из книги о Жанне Фриске
Книгу о Жанне Фриске, которая умерла от рака, написал ее друг Геннадий Куркин.
Gazeta.SPb вчера в 19:01
Политика
Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Life.ru вчера в 23:58
Политика
МИД Украины: Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате»
Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13